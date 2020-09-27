Помер колишній голова КМДА Іван Салій



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На 77-му році життя пішов з життя колишній голова Київської міської державної адміністрації Іван Салій

Причиною смерті ексголови Київської міськдержадміністрації Івана Салія став тромб, що відірвався

26 вересня раптово помер український політичний діяч, колишній голова Київської міської державної адміністрації Іван Салій. Про це виданню «Гордон» повідомив його син Костянтин.

Причиною смерті став тромб, що відірвався.

Дату похорону поки не повідомляють. Про неї сповістять усіх, хто захоче прийти попрощатися, кажуть у сім’ї політика.

Івану Салію було 76 років.

Салій Іван Миколайович народився 2 листопада 1943 року в селі Іржавець Ічнянського району Чернігівської області у селянській родині. Має вищу освіту, кандидат економічних наук, захистив дисертацію на тему «Розвиток управління соціально-економічним комплексом великого міста», розробив авторський курс «Муніципальна власність».

На початку 90-х років Салій був головою райради у Подільському районі Києва, в 1992 році став головою Київської міськдержадміністрації, після звільнення займався громадською роботою, керував Центром розвитку міст, був одним з керівників Асоціації міст України.

У 1992–1993 роках він був представником президента в Києві та головою КМДА. За його словами, покинув посаду через розбіжності із президентом Леонідом Кравчуком. Згодом двічі обіймав посаду заступника голови КМДА, був заступником міністра транспорту України, депутатом Верховної Ради I і III скликань.