Україна майже втричі збільшила експорт равликів до ЄС



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Найбільше равликів цього року було продано до Польщі

За 9 місяців поточного року на європейський ринок було поставлено 248 тонн равликів українського виробництва

За результатами січня-вересня 2019 року Україна збільшила експорт равликів до країн-членів Європейського Союзу у 2,7 раза порівняно з минулим роком - до 248 тонн.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«За 9 місяців поточного року на європейський ринок було поставлено 248 тонн равликів українського виробництва, тоді як за весь минулий рік обсяг експорту цієї продукції до Євросоюзу склав 93 тонни», - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зазначили, що за два останні роки збільшилася кількість вітчизняних підприємств, які мають право поставляти равликову продукцію на ринок Європейського Союзу. За результатами третього кварталу в Україні таке право отримали 17 підприємств. У 2018 році їх було всього 5.

У Держспоживслужбі наголосили, щоб забезпечити безперебійний експорт на офіційному сайті оприлюднено міжнародний ветеринарний сертифікат для ввезення з України та Європейського Союзу охолоджених, заморожених, в панцирі, приготованих, оброблених, консервованих равликів, призначених для споживання людиною.

«Враховуючи попит на українських равликів та готовність вітчизняних підприємств його задовольняти, Держпродспоживслужба постійно сприяє цьому процесу, - підкреслили у відомстві.

Як повідомлялося, за перші п’ять місяців поточного року Україною було продано равликів за кордон на 252,8 тис. дол США. Найбільше згаданої продукції було реалізовано у 2016 році, а саме – 347,2 тонн.

У географічному розподілі найбільше равликів було продано до Польщі – 44% (у натуральному вимірі) всіх поставок за січень-травень 2019 року, на загальну суму в 133 тис. дол США. Також частина продукції була реалізована до Чехії – 32% на суму 78 тис. дол США і Литви – 23% на суму 42 тис. дол США.