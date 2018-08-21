Столична забудова: влада обрала шлях дрібного гешефта

Зараз сама забудовується територія в Києві - житлові масиви Позняки, Осокорки, Харківський в Дарницькому районі

Мовою оригіналу

Строят в основном многоэтажное жилье и торговые центры. Чего же лишается город ради массового жилого и торгового строительства? Взглянем на примере этого района.

Один из жилых комплексов строится на месте, которое до того занимал хозяйственно-строительный рынок. Рынок пользовался популярностью. И я там покупал иногда нужные в хозяйстве мелочи. Знал работающих там людей, здоровался при встрече. Но мне не жаль этот рынок. Он существовал 20 лет, и за это время его хозяева не сделали ничего, чтобы он стал приличным торговым местом. Гадюшник, где ленивые мужики днями напролет играли в нарды, ожидая, что к ним заглянет покупатель. Мне не жаль, что они потеряют "рабочие места". Но сам рынок, пусть и в более благоустроенном виде людям был нужен. Теперь рынка нет. Еще один жилой комплекс строится на территории грузового автопарка. Я не скажу, что наличие автопарка было остро необходимо в глубине жилого массива. Действительно, именно в данном случае, его можно убрать. Но альтернативы-то нет. Территории автотранспортных предприятий сокращаются по всему городу. Грузовики и автобусы ночуют у обочин дорог. Читайте також У Києві пограбували відомого співака Сьогодні, 07:52

В уряді пояснили, чому реконструкція «хрущовок» практично неможлива Сьогодні, 07:13

Масштабна ДТП у Києві: водій BMW на великій швидкості протаранив три автівки Сьогодні, 03:56

У Києві над Хрещатиком пролетіла військова авіація (фото, відео) Вчора, 20:15 Такая же проблема и с легковыми авто. На территории крупнейшей в районе автостоянки планируется огромный жилой комплекс. В итоге эти авто со стоянки перекочуют во дворы и на обочины дорог, где уже сейчас нет места. Стройки занимают территории, которые до этого были техническими и производственными площадками. Чаще всего от них экономике и людям особой пользы уже не было, поэтому жалеть не приходится. Строят дома и у Днепра, где просто просится рекреационная зона. Река – это ценность для многомиллионного города. Но квартиры на продажу приносят живую копейку, а общественный парк или зона отдыха – сиюминутной ценности не представляет. Начали строить торговый центр на месте, где располагалась импровизированная автостанция. Вместо того, чтобы ее привести в порядок и создать удобства для тысяч пассажиров, строят капитальное здание для заработка на сдаче в аренду площадей под торговлю и общепит. Пассажиры садятся в автобусы у необорудованных обочин дорог, в тесноте и с риском для жизни. Строят жилые дома внутри уже сложившихся микрорайонов. Это происходит повсюду в городе: и на дефицитных площадях центра, и на окраинах, где места для строительства хватает. Строящиеся жилые многоэтажки вырастают вплотную к входам в метро. Это делается ради пущей выгоды, ведь каждый метр близости к станции метро повышает стоимость квартир. В результате исчезает всякая возможность дальнейшего транспортного, пешеходного, торгового развития территории в будущем. В данном случае я говорю о домах возле станции метро «Славутич» на левом берегу Киева.

Это конкретные примеры конкретного района. Но такая же ситуация и в других районах города. Есть много примеров оправданного освоения территории под новое жилье, но чаще киевляне лишаются инфраструктуры, удобства, мест рекреации. Побеждает то, что выгоднее с коммерческой точки зрения. А выгоднее продавать квадратные метры жилья и сдавать в аренду торговые площади.

Нет и речи о новых школах, спортплощадках, пляжах и парках. Никого не заботит удобство пользования городским транспортом. Нет дела и до элементарного удобства пешего передвижения по району.

А самое печальное, что отсутствует комплексный подход к развитию города и строительству в нем. Нет генерального плана. Киевская власть избрала путь мелкого гешефта, когда решения по каждому объекту принимаются отдельно, невзирая на общие потребности города, района, микрорайона. Как результат – страдает качество жизни в городе. В том числе и для покупателей квартир в новостройках.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»