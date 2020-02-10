У Києві потрібно заборонити паркувати автомобілі на тротуарах

Зараз по Києву нормально ходити неможливо...

Мовою оригіналу

Хотим навести порядок в Киеве? Сделать город удобным для людей? Надо принимать системные решения. Такое решение – запрет парковать автомобили на тротуарах. Сейчас по Киеву нормально ходить невозможно. Сколько можно обтирать бока об машины, припаркованные на тротуарах!

Я призываю Кабмин немедленно внести изменения в Правила дорожного движения и исключить из них такой пункт из параграфа 15: «Стоянка забороняється: в) на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м».

Это «исключение из правила» про то, что пешеходам достаточно для прохода 2 метра, а остальное место на тротуарах могут занимать машины, дает хамам-водителям возможность ставить авто, где попало. Не будет наш полицейский ходить с рулеткой и замерять, есть эти 2 метра или нет.

На всякий случай точно процитирую пункт правил, о котором идет речь.

ПДР Параграф 15 «Зупинка і стоянка»

15.10 Стоянка забороняється:

а) у місцях, де заборонена зупинка;

б) на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);

в) на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;

Отменить надо пункт В).

Это просто – надо принять Постановление Кабмина.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»