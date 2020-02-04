Ізраїльська компанія запускає у Києві «розумну» парковку і отримуватиме прибуток



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Камера на розумній парковці автоматично зчитує номер автомобіля

Пілотний проєкт стартує в районі Бессарабського ринку та триватиме 60 днів

Департаменти транспортної інфраструктури та інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації підписали меморандум з представниками американської компанії MPS у Східній Європі – ізраїльською компанією LAMED про старт пілотного проєкту із впровадження автоматизованої системи організації паркувального простору в Києві.

Компанії MPS та Lamed запропонували автоматизовану систему паркування з функціоналом системи безпечного міста, яка автоматично:

рекомендує локації паркування;

отримує плату за паркування;

повідомляє про порушення;

мінімізує випадки порушення паркування;

24/7 контролює паркувальний простір.

Проведення дослідження для впровадження та налаштування системи за проектом ізраїльської компаній буде безкоштовним для столиці.

«Це дуже важлива подія для міста, тому що модель та концепція співробітництва повністю інвестиційна зі сторони міжнародних партнерів. Партнери будуть встановлювати всю систему повністю за свій рахунок. Модель полягатиме в тому, що компанія та КМДА ділитимуть прибуток від роботи даної системи. Зі сторони міста нуль інвестицій, лише прибуток», – підкреслив Максим Бахматов.

«Система зчитуватиме номери машин на паркувальних майданчиках. Далі через додаток чи автоматично система буде зчитувати оплату. Таким же чином камера буде фіксувати порушників та тих, хто не заплатив за паркування, і буде надсилати їм штрафи, попередньо все фіксуючи тими технологічними рішеннями, що будуть запроваджені», – розповідає представник ізраїльської компанії Тимур Герасимов.

Пілотний проект стартує в районі Бессарабського ринку та триватиме 60 днів. За підсумками буде зроблено фінальний звіт та подальша карта встановлення і впровадження системи у всьому центрі Києва (на першому етапі).

Раніше повідомлялося, що столична влада має намір запустити в Києві пілотний проєкт, пов'язаний з новими автоматичними парковками. У грудні 2019 року Бахматов провів зустріч з представниками ізраїльської компанії Afcon Holdings Group щодо початку пілотування проєкту, пов’язаного з новими парковками, де б місто не платило за цю систему, а отримало готову систему і розподілило прибуток.

Компанія Afcon Holdings Group є розробником системи автоматизації управління парковками. Компанія впровадила технології розпізнавання номерного знаку та автоматичної оплати стоянки. Найбільш відомі продукти компанії – система TIBA Parking, а також більш ніж 30 світових зареєстрованих патентів у сфері систем відеонагляду, паркування та «розумного» міста.

Автоматизовану систему паркування компанії використовують у більш ніж 50 містах Ізраїлю та США

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