Попередження для «автохамів»: у «Борисполі» працюватиме інспекція з паркування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інспектори фіксуватимуть порушення правил зупинки на території аеропорту і виписуватимуть штрафи

На території аеропорту «Бориспіль» працюватиме інспекція з паркування. Це ініціатива аеропорту і Гірської сільради.

У пресслужбі аеропорту зазначили, що автомобілісти паркуються в заборонених місцях та порушують правила дорожнього руху, створюючи небезпеку для пасажирів та інших водіїв. В умовах щільного трафіку блокування проїзду може призвести до серйозних проблем.

«Інспектори, як і співробітники Національної поліції, фіксуватимуть порушення правил зупинки, стоянки та паркування на території аеропорту. До їх функцій та повноважень також входить винесення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення», - повідомили в «Борисполі».

Офіційну частину діної ініціативи вже вирішено, залишається владнати технічні питання, і інспектори зможуть працювати.

В аеропорту нагадали, що не порушувати - легко, завжди можна скористатись багаторівневим паркінгом, на якому перші 15 хвилин безкоштовні. Або ж можна зупинитись біля терміналів у зоні «Kiss&Fly» - там зупинка не більше 3 хвилин.

До слова, Департаменти транспортної інфраструктури та інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації підписали меморандум з представниками американської компанії MPS у Східній Європі – ізраїльською компанією LAMED про старт пілотного проєкту із впровадження автоматизованої системи організації паркувального простору в Києві.

Пілотний проект стартує в районі Бессарабського ринку та триватиме 60 днів. За підсумками буде зроблено фінальний звіт та подальша карта встановлення і впровадження системи у всьому центрі Києва (на першому етапі).

Як заявив нещодавно радник київського міського голови Максим Бахматов, у Києві багато місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху. Працює понад тисячу тільки муніципальних майданчиків для паркування. Столичні водії мають можливості припаркувати авто без порушень та ризику накладення штрафу або евакуації авто.

13 січня на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

14 січня мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють евакуатори, що прибирають за 2 хвилини авто, припарковані в заборонених місцях. Він також повідомив, що сьогодні в Інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів.

Інспектори з паркування у Києві працюють у дві зміни. Перша зміна працює з 8:00 до 16:00, друга зміна - з 16:00 до 23:00. Зі збільшенням штату працівників буде введено третю зміну - нічну.

Авто порушників переміщують на спеціальні майданчики чи стоянки Головного управління Національної поліції в місті Києві. Повернути авто можна після сплати штрафу.



