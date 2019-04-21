В Києві потрібно провести адміністративно-територіальну реформу

Треба залучити до управління містом самих городян. У нас величезна кількість активних громадян

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Я хочу, чтобы 1500 активных киевлян стали местными депутатами в образованных 80 местных громадах Киева. И чтобы это произошло уже на следующих местных выборах в октябре 2020 года. В Киеве надо провести административно-территориальную реформу, определить границы местных громад, полномочия и статус местных рад и администраций

Я много пишу о городских проблемах, часто предлагаю рецепты решения этих проблем. Я понимаю, что решение может быть только системное. У нынешних городских властей такого решения нет.

У меня – есть.

Надо привлечь к управлению городом самих горожан. У нас огромное количество активных граждан. Они должны стать легитимными полномочными депутатами в своем районе, микрорайоне, своей местной громаде. Для этого город Киев надо административно разделить не только на 10 нынешних районов, но и на более мелкие единицы, например, Березняки, Лесной массив, Беличи, Теремки-1, Южная Борщаговка и т.д. Именно на этом уровне организовать местные рады, в которые будут избираться местные жители. Именно на этом уровне нужны компактные администрации для оперативного реагирования на местные проблемы, решения задач в первую очередь по благоустройству.

Мое предложение такое. Давайте объединимся вокруг прагматичной идеи - получить власть в своем микрорайоне., своей местной громаде.

Сейчас ситуация такова, что в политике и местном самоуправлении в Киеве себя могут проявить единицы. И чаще это не самые активные граждане, а те, у кого есть большие деньги. Это один городской голова, и 120 киевских депутатов.

В их число попасть трудно. Но не всем туда и надо. Большинство активных киевлян больше заботят проблемы своего района, микрорайона, квартала. Нужны депутаты именно с полномочиями решать местные задачи. Надо чтобы как можно больше активных киевлян стали

местными депутатами. С легитимным статусом, полномочиями.

Таких депутатов Киеву надо 1500 человек. По 10-20 депутатов в каждой из 80 местных громад.

Сейчас ведь как, есть действующие депутаты или чиновники, и есть большие группы местных активистов, часть из которых фактически являются «командой» действующих депутатов. Они остаются все время на вторых ролях, мечтая, что когда-то смогут попасть в число 120 или на какую-то должность в исполнительной власти.

Но есть еще большее количество людей, просто занимающих активную жизненную позицию в своем доме, своем районе. Они могут быть оппозиционно настроены, могут нейтрально. Они готовы на сотрудничество, потому их интересует результат. Но сейчас у них нет полномочий. И нет шансов их получить. Вот эти люди должны стать депутатами местных громад в Киеве.

Для этого в Киеве надо провести административно-территориальную реформу, определить границы местных громад, полномочия и статус местных рад и администраций. И тогда в октябре 2020 года 1500 активных киевлян станут депутатами и смогут эффективно решать задачи и проблемы Киева и киевлян.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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