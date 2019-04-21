Філарет освятив вербу у Володимирському соборі (фото)



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Святійший Патріарх Філарет провів Всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі в Києві Фото: Facebook Патріарх Філарет

21 квітня Православна Церква відзначає Вхід Господній у Єрусалим

Святійший Патріарх Філарет провів Всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі в Києві напередодні Вербної неділі, свята Входу Господнього у Єрусалим.

Після читання Євангелія Філарет освятив вербу, яку віруючі принесли до храму, повідомляється на сторінці Патріарха у Facebook.

Зазначається, 21 квітня Православна Церква відзначає Вхід Господній у Єрусалим. Це остання неділя перед Світлим Христовим Воскресінням. День Вербної неділі нагадує християнам урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим, який знаменував собою безпосереднє наближення Його Страстей і смерті на хресті. Люди, які Його вітали, кидали на дорогу плащі та зелені галузки пальм, вигукуючи: «Осанна Синові Давида!».

Свято також ще називається неділею Ваїй (гілок), Квітною, або Вербною, неділею, тому що в цей день віруючі освячують віття верби (яка заміняє в нас пальмові вітки).

«Тримаючи в руках перше весняне гілля, ми славимо Спасителя як Переможця смерті; бо Він воскрешав померлих (Лазаря та інших) і цього дня входив в Єрусалим для того, щоб померти за наші гріхи і воскреснути, і тим спасти нас від вічної смерті. Віття означає знак перемоги Христа над смертю і нагадує нам про майбутнє воскресіння із мертвих», - говориться у повідомленні.