Весь світ, на відмінну від України, не сходить з розуму, коли випадає сніг

У світі давно налагоджені механізми поведінки при снігопадах.

Мовою оригіналу Снова зима, снова снег. Жалуемся, где, мол, коммунальные службы, куда смотрит мэр, нам неудобно ездить на своих машинах…Но действительно, что должна делать городская власть в таком случае: снег пошел? Посмотрим на практику стран, где есть зимний снег. А это Северная Америка, Канада и близкая к нам центральная и северная

Засніжений Київ

У світі давно налагоджені механізми поведінки при снігопадах.

Мовою оригіналу

Снова зима, снова снег. Жалуемся, где, мол, коммунальные службы, куда смотрит мэр, нам неудобно ездить на своих машинах…

Но действительно, что должна делать городская власть в таком случае: снег пошел?

Посмотрим на практику стран, где есть зимний снег. А это Северная Америка, Канада и близкая к нам центральная и северная Европа.

Главное – мир не сходит с ума от выпавшего снега.

Там, где он выпадает редко – например, в Нью-Йорке, – его, как правило, вообще не чистят. Нечем. Там дорожные службы имеют минимальный набор техники для очистки магистралей, а городские улицы и дворы в лучшем случае – дело заботы самих жителей. Захотят – почистят. Конечно, если вдруг снег выпадает, то в городе наступает транспортный коллапс, но жители готовы к тому, что этот коллапс надо переждать.

Просто сильно расточительно содержать огромный парк снегоочистительной техники ради того, чтобы пару раз в году почистить снег. Кстати, там не принято и резину менять на зимнюю ради нескольких морозных и снежных дней в году. То же самое касается и Южной Европы, где снег – большая редкость.

Там же, где снег не редкость, а скорее правило для зимы (как у нас), давно отлажены механизмы поведения при снегопадах.

Первое правило, которое действует во время сильного снегопада или бури – это ограничение и запрет автомобильного движения. Машины просто не выпускают полицейские за пределы населенного пункта. Ведь о снегопадах синоптики предупреждают серьезно заранее и с точностью до часа.

Это у нас робко «просят воздерживаться от выезда на собственных автомобилях», а потом всей страной спасают людей из сугробов. В других странах Европы просто перекрывают трассы. Без вариантов проезда. Они считают, что лучше пусть путешественник лишний раз потратится на ночлег, чем замерзнет в заносах.

В европейских и американских городах поступают не менее жестко. Там во время снегопада на многих улицах запрещено парковать авто. Чтобы снегоуборочная машина с ковшом могла аккуратно отгрести снег на обочину. Куда это авто деть? Отгони загодя на организованный паркинг и оставь там на время снегопада. А у нас снегоочистители выписывают невероятные кренделя вокруг припаркованных у обочин авто.

Не меньше проблем и во дворах. Мало того, что машины сами по себе мешают проходу людей, к ним добавляются еще и сугробы снега.

Но главное все же, чего не хватает жителям Киева и больших городов – это толерантности к капризам природы.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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