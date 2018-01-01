Назарбаєв вдало з’їздив до Трампа: підписано угод на $2,5 млрд

У ході візиту Назарбаєва до Вашингтона було підписано безліч контрактів і документів

Казахстан закупив американську продукцію і послуги на загальну суму в $2,5 млрд за підсумками візиту президента країни Нурсултана Назарбаєва до Вашингтона. Про це у вівторок повідомила прес-служба Держдепартаменту США. «У ході візиту було підписано безліч контрактів і документів, включаючи нові угоди між Boeing Company, GE Transportation, GE



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Зустріч президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва і президента США Дональда Трампа

У ході візиту Назарбаєва до Вашингтона було підписано безліч контрактів і документів

Казахстан закупив американську продукцію і послуги на загальну суму в $2,5 млрд за підсумками візиту президента країни Нурсултана Назарбаєва до Вашингтона. Про це у вівторок повідомила прес-служба Держдепартаменту США.

«У ході візиту було підписано безліч контрактів і документів, включаючи нові угоди між Boeing Company, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines і фондом національного добробуту «Самрук-Казина» про придбання американської продукції і послуг на суму більше $2,5 млрд», - йдеться в повідомленні.

У ньому також зазначено, що США і Казахстан продовжують співпрацювати в рамках Світової організації торгівлі. Обсяг двосторонньої торгівлі в 2016 році досяг $1,9 млрд, Вашингтон і Астана мають намір розвивати відносини в цій сфері.

У свою чергу, прес-служба Нурсултана Назарбаєва повідомила, що в ході візиту президента Казахстану було підписано понад 20 угод про інвестиційне і торгово-економічне співробітництво. «У рамках офіційного візиту глави держави було підписано понад 20 комерційних документів про інвестиційне та торгово-економічне співробітництво, які спрямовані на реалізацію проектів у сфері авіації та космічних досліджень, нафтохімічної та сільськогосподарської галузі, а також проектів в області інфраструктурного розвитку на суму близько $7 млрд», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, під час візиту до США Нурсултан Назарбаєв зустрічався з Дональдом Трампом.