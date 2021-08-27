«Укрзалізниця» показала нові та відремонтовані вагони (фото)

Виставка нових вагонів працюватиме у Києві лише два дні

На виставці можна побачити перші купейні вагони від Крюківського заводу

Сьогодні на першій платформі Центрального залізничного вокзалу у Києві відбувається виставка оновленого рухомого складу «Укрзалізниці». Перші фото з виставки оприлюднив журналіст Олександр Рудоманов.

«Представлені нові вагони (після капітально-відновлювального ремонту) і експериментальний – типу капсульний плацкартних вагон», – написав він.

У компанії «Укрзалізниця» повідомили, що у рамках виставки представлено:

електропоїзд FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);

оновлений приміський електропоїзд від Київського електровагоноремонтного заводу (КЕВРЗ, Україна);

дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);

перші купейні вагони з партії замовлених у 2021 році від КВБЗ;

капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери (власні виробничі потужності Укрзалізниці);

концепт оновленого плацкартного вагона від Укрзалізниці у співробітництві з НВП «Ріст».

Також у компанії заявили, що оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» є частиною проєкту «Велике будівництво», а сама виставка пройде під гаслом #ЗалізніЗміни.

«Саме у 2021 році Укрзалізниця закладає фундамент масштабної п’ятирічної програми оновлення рухомого складу в усіх сегментах пасажирських перевезень. У рамках програми вже закуповуються 100 пасажирських вагонів українського виробництва, нарощуються темпи капітально-відновлювальних ремонтів, проєктуються принципово нові типи плацкартних вагонів, пришвидшено темпи ремонтів електропоїздів, які стають усе більш сучасними та інклюзивними. Крім того, «Укрзалізниця» ініціює програму модернізації та оновлення парку дизель-потягів, а також налагоджує співпрацю з локалізації виробництва електропоїздів світовими лідерами ринку», – обіцяє перевізник.

Виставка, яка демонструє оновлення рухомого складу, буде відкрита для пасажирів 27 та 28 серпня з 09:00 до 18:00.

До слова, пасажирськими перевезеннями «Укрзалізниці» управлятиме німецька Deutsche Bahn. Німецька компанія допоможе українській від'єднати пасажирські перевезення від вантажних, і забезпечити ефективне управління.

Нещодавно «Укрзалізниця» в оригінальний спосіб збільшила кількість місць у потягах. Для збільшення кількості вивезених пасажирів і зменшення кількості безквиткових «Укрзалізниця» почала продавати плацкартні місця на 53, 54. Раніше ці місця використовувались для провезення безквиткових та зберігання брудної білизни.

Також «Укрзалізниця» потрапила у скандал через новий «елітний» потяг Київ-Одеса. Розміри вагона не відповідають київському перону – між ними велика відстань.

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