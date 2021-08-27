  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Негода на Дніпропетровщині: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    По прибуттю до місця виклику рятувальники за допомогою бензопили розпилили та прибрали дерево з проїжджої частини дороги - Негода на Дніпропетровщині: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    По прибуттю до місця виклику рятувальники за допомогою бензопили розпилили та прибрали дерево з проїжджої частини дороги
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    Повалені дерева перекрили рух транспорту на дорогах

    У Дніпропетровській області негода наробила чимало лиха. Сильний дощ затопив двори і вулиці, а пориви шквального вітру повалили дерева та обірвали дроти. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Негода на Дніпропетровщині: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    Негода на Дніпропетровщині: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    Негода на Дніпропетровщині: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    Негода на Дніпропетровщині: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    Негода на Дніпропетровщині: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)

    «До Служби порятунку «101» 26 серпня надійшло повідомлення про те, що на автошляху П’ятихатки – Жовті Води, поблизу села Богдано-Надеждівка Кам’янського району дерево перекрило рух транспорту. За повідомленням направлено чергове відділення 54 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю до місця виклику рятувальники за допомогою бензопили розпилили та прибрали дерево з проїжджої частини дороги.

    О 19:42 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тюльпановій міста Марганець Нікопольського району аварійне дерево впало на проїжджу частину дороги. По прибуттю до місця виклику бійці 33 державної пожежно-рятувальної частини розпилили та прибрали дерево», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, у Дніпрі через зливу з градом було припинено рух трамваїв шостого і дев'ятого маршрутів.

    Також, у Хмельницькому після рясних дощів почалися проблеми з транспортом, автовласники почали вже повідомляти про загублені та знайдені номерні знаки, частина жителів міста опинилася без світла, не працювали і деякі світлофори.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що буревій на Хмельниччині поламав дерева на 100 гектарах лісу.

    До слова, ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському.

    Додамо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

    Також повідомлялося, що Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти.

    Читайте також:

    Теги: ДСНС дороги рятувальники Дніпропетровщина вітер ураган негода буревій дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Негода на Дніпропетровщині: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)