Негода на Дніпропетровщині: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)

По прибуттю до місця виклику рятувальники за допомогою бензопили розпилили та прибрали дерево з проїжджої частини дороги

Повалені дерева перекрили рух транспорту на дорогах

У Дніпропетровській області негода наробила чимало лиха. Сильний дощ затопив двори і вулиці, а пориви шквального вітру повалили дерева та обірвали дроти. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

«До Служби порятунку «101» 26 серпня надійшло повідомлення про те, що на автошляху П’ятихатки – Жовті Води, поблизу села Богдано-Надеждівка Кам’янського району дерево перекрило рух транспорту. За повідомленням направлено чергове відділення 54 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю до місця виклику рятувальники за допомогою бензопили розпилили та прибрали дерево з проїжджої частини дороги.

О 19:42 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тюльпановій міста Марганець Нікопольського району аварійне дерево впало на проїжджу частину дороги. По прибуттю до місця виклику бійці 33 державної пожежно-рятувальної частини розпилили та прибрали дерево», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі через зливу з градом було припинено рух трамваїв шостого і дев'ятого маршрутів.

Також, у Хмельницькому після рясних дощів почалися проблеми з транспортом, автовласники почали вже повідомляти про загублені та знайдені номерні знаки, частина жителів міста опинилася без світла, не працювали і деякі світлофори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що буревій на Хмельниччині поламав дерева на 100 гектарах лісу.

До слова, ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському.

Додамо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

Також повідомлялося, що Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти.