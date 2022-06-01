Діти – найбільш вразлива категорія під час війни

Росія викрала кілька тисяч українських малюків

Сьогодні Міжнародний день захисту дітей, який цьогоріч затьмарений в Україні повномасштабною агресією Росії проти нашої держави. Росіяни вбивають, гвалтують, катують та викрадають наших дітей. І цьому не може бути жодного виправдання.

Залишу тут деякі цифри, які мають бути перед очима кожного росіянина, а також громадян інших країн, які закликають нас до поступок окупанту.

Станом на 30.05.2022 Офіс Генерального прокурора України встановив 687 постраждалих дітей, із них 243 – загинуло. І це, на жаль, далеко не остаточні цифри.

Із загальної кількості потерпілих дітей 14 втратили частини тіла (ампутація кінцівок). Фіксуються чисельні випадки понівечення обличчя, інших частин тіла, втрата зору дітей.

Під час евакуаційних, «зелених» коридорів та в місцях очікування на евакуаційний транспорт загинуло та поранено близько 20 дітей.

Наразі безвісти зникло в умовах воєнних дій понад 130 дітей.

Декілька тисяч дітей примусово переміщені військами агресора за межі території нашої держави, зокрема у Росію та Білорусь.

Військові РФ завдали шкоду близько 2 тис. об’єктам освітнього, оздоровчого та лікувального призначення, з яких 190 – зруйновано повністю.

По всім фактам злочинів Росії Офісом Генерального прокурора зареєстровано відповідні кримінальні провадження. За одним із фактів сексуального насильства відносно неповнолітньої, військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру. В межах досудового розслідування факти примусового переміщення дітей відпрацьовуються як елемент злочину геноциду відносно українців. Все це складна і кропітка робота якою займаються наші правоохоронці. Наша мета – щоб всі виродки були покарані або правоохоронцями, або нашими захисниками.

Своєю чергою Уряд ухвалив важливі рішення для захисту дітей в умовах війни, зокрема:

розроблено рекомендації для цивільного населення та керівників закладів із цілодобовим перебуванням дітей щодо забезпечення безпеки дітей в умовах війни;

спрощено процедури перетину кордону особами з інвалідністю та дітьми різних категорій;

затверджено алгоритм евакуації дітей;

утворено Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану;

організовані можливості тимчасового влаштування відповідних категорій дітей до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, до інших закладів;

спрощено правила влаштування дитини під патронат в період воєнних дій;

найближчим часом буде спрощено (цифровізовано) процес процесу подання документів громадянами, які виявили бажання взяти на виховання в сім’ю дитину;

Відбувається постійна комунікація з міжнародною спільнотою щодо неприпустимості провадження діяльності з міждержавного усиновлення дітей-громадян України в умовах надзвичайного або воєнного стану, а також щодо засудження намірів РФ спростити процедури усиновлення насильно вивезених з України дітей.

Джерело: блог Ігоря Петренка

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