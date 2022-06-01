ЗСУ показали знищення колони окупантів з висоти пташиного польоту (відео)

Вороги мають постійно жити в страху, очікуючи на удар артилерії

Українська армія відправила на той світ чергову партію рашистів

Українські воїни продовжують бити ворога. Цього разу Сухопутні війська ЗС України показали знищення колони російської техніки.

«Бойова робота артилеристів. Результат – на заключних кадрах», – залишили підпис до відео наші бійці.

На відео можна побачити, як перелякані танкісти намагаються знайти укриття посеред поля, але це марна справа, адже українські артилеристи все одно накривають їх вогнем.

Нагадаємо, Міністерство оборони оприлюднило фото, як холодноярські артилеристи на БМ-21 нищать рашистів, їх техніку та позиції.

«В полях, де мала б рости зернова культура, доводиться збирати «врожай» зі спалених бойових машин та особового складу противника.

Холодноярці запевняють, відплатимо кожному, хто посягне на нашу землю!», – заявили в Міноборони.