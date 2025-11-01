Головна Думки вголос Ігор Петренко
Ігор Петренко Політолог

«Томагавки» для України: Пентагон каже «так», проте є одне «але»

Пентагон свою роботу зробив – оцінив і дав зелене світло
фото: depositphotos.com

Що з «Томагавками» для України

Бачу, стрічка трохи гуде про «Томагавки». Але тут ми маємо класичну історію «перемога з нюансом».

Що хорошого? Пентагон (це там, де сидять серйозні генерали, а не політики) дав офіційний висновок: передача нам далекобійних «Томагавків» жодним чином не зашкодить боєздатності самих США.

Це – технічне зелене світло. Це не просто «можна», це означає, що Обʼєднаний комітет начальників штабів США все прорахував і дав «добро». Кажуть, європейські союзники аж видихнули з полегшенням, бо тепер у Вашингтона, мовляв, менше причин відмовляти. Сам Трамп нібито теж казав, що «Томагавків» у них «багато». Здавалося б, пакуйте! Але...

А тепер «нюанс». Остаточне рішення ухвалює не Пентагон, а президент Дональд Трамп. А попередній політичний театр щодо цього питання ми пам’ятаємо: зустріч Трампа із Зеленським, де наш президент аргументував, чому нам потрібні ці ракети (бо ворог їх боїться, особливо в комбінації з нашими розробками) й навіть запропонував креативну угоду («тисячі українських дронів в обмін на «Томагавки»). А Трамп, який ще вчора казав, що ракет «багато», раптом каже Зеленському, що, знаєте, «вони нам і самим потрібні». Причина таких заяв – розмова з Путіним.

То що у сухому залишку?

  1. Військові – за. Пентагон не просто «схвалив». Вони вже обговорюють, як наших вчити й, головне, з чого запускати (бо «Томагавки» – морські ракети). Але вони памʼятають, як наші інженери змогли прикрутити Storm Shadow до старих «Су». Вони знають, що ми знайдемо рішення.
  2. Політично – пауза. Трамп остаточного «Ні» не сказав. План швидких поставок лежить у нього на столі. Але й «так» не каже.

Це вже давно не про військову доцільність. Це про чисту політику, де дзвінок з Кремля, схоже, переважує висновки власного Генштабу. Принаймні поки.

Трамп тут грає у свою гру, де бажання угоди та віддалення РФ від Китаю є основним. Зеленський свою роботу робить – тисне, шукає варіанти й пропонує. Пентагон свою роботу зробив – оцінив і дав зелене світло. Тепер хід за головним актором цього шоу. Спостерігаємо.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
