Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

«Коаліції охочих». Що може статися після Мадрида?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив, що «коаліція охочих» готує план припинення вогню, хоча Путін навряд чи на нього погодиться
фото: Офіс президента

Європа взялася за справу серйозно

4 листопада у Мадриді відбудеться чергова зустріч «коаліції охочих». Представники цих держав збираються на рівні політичних директорів, щоб обговорити, як далі допомагати нам і як затягнути гайки Кремля.

Одразу розвію інтригу: ніякої це не «секретна зустріч», як написали деякі іспанські видання. МЗС України уже пояснило – це регулярна робоча нарада, все як завжди. Просто деталі не афішуватимуть одразу, щоб у Путіна було менше часу на контрзаходи. Розумно.

Що цікаво: попередня зустріч була 24 жовтня у Лондоні. Тоді всі учасники одностайно погодили тиск на російську нафтову галузь – компанії, термінали, танкерний флот. Володимир Зеленський тоді наголосив: публічно деталі не оголошуватимуть, щоб Путіну було складніше реагувати. І знаєте що? Це працює.

Поки Кремль намагається вгадати, звідки прилетить наступний удар по його економіці, Європа спокійно готує нові санкційні пакети. Чому це важливо?

По-перше, Путіну так і не вдалося розколоти західну єдність. Хоча він надто старався – і газовим шантажем, і пропагандою, і своїми «мирними ініціативами». Зеленський заявив, що «коаліція охочих» готує план припинення вогню, хоча Путін навряд чи на нього погодиться. Звісно не погодиться – бо у цьому плані немає пункту «віддайте нам українські території».

По-друге, Європа нарешті починає розуміти: безпека України – це їхня власна безпека. Не якась абстрактна солідарність, а прямий інтерес. Тому зараз у Європі все активніше обговорюють механізми гарантій для України, миротворчі місії, контингенти. На зустрічі в Лондоні Британія оголосила про передачу Україні 5 тисяч багатоцільових ракет для ППО, а Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage.

По-третє – і це особливо іронічно – схоже, в Європі нарешті почули заклики Трампа про те, що саме європейці повинні забезпечити гарантії безпеки України. Трамп хотів скинути з себе відповідальність, а натомість Європа взялася за справу серйозно. Дякуємо за мотивацію, Дональде.

І найголовніше: «коаліція охочих» поступово перетворюється на «коаліцію рішучих». Менше балачок, більше дій. Менше бюрократії, більше конкретики.

Що може статися після Мадрида? Найімовірніше – нові санкції проти РФ, нові пакети військової допомоги, продовження роботи над планом припинення вогню і, що найважливіше, опрацювання механізмів майбутніх гарантій безпеки. Бо всі розуміють: без реальних гарантій будь-яке перемирʼя – це просто пауза перед наступною спробою Путіна.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: коаліція санкції путін Європа Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна «жорсткими і розумними лідерами»
«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 07:08
Дейнега: Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить – що Мирноград тримати теж немає сенсу
Засновник фонду «Повернись живим» попередив про втрату Покровська
Сьогодні, 00:33
Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди
Окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні: є постраждалі (фото)
29 жовтня, 11:57
Ядерний «Буревісник» здатен виходити в інші виміри
Ракета «Буревісник». Ховрах, якого ніхто не бачить, а він є
27 жовтня, 18:48
Трамп також наголосив на високих людських втратах у війні
Трамп розповів про санкції, запроваджені проти Росії
25 жовтня, 11:50
Трамп знайшов слабке місце Путіна
Трамп знайшов слабке місце Путіна
22 жовтня, 09:34
Європа прагне узгодити пакет підтримки України для максимально сильних позицій у переговорах про перемир'я
Politico: Європа кинулася посилювати позиції України перед зустріччю Трампа і Путіна
21 жовтня, 07:18
Найбільший виробник сільгосптехніки у Росії – «Ростсільмаш» працює лише три дні на тиждень
Великі підприємства в Росії переходять на скорочений тиждень
9 жовтня, 04:59
FP-2 – це розробка української компанії Fire Point, яка також виробляє ракету «Фламінго»
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
Вчора, 12:30

Ігор Петренко

«Коаліції охочих». Що може статися після Мадрида?
«Коаліції охочих». Що може статися після Мадрида?
«Томагавки» для України: Пентагон каже «так», проте є одне «але»
«Томагавки» для України: Пентагон каже «так», проте є одне «але»
Балтика не Чорне море: чому потонуть імперські амбіції Кремля
Балтика не Чорне море: чому потонуть імперські амбіції Кремля
Коли чекати ефекту від санкції Трампа проти нафти РФ?
Коли чекати ефекту від санкції Трампа проти нафти РФ?
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua