Росія знову проговорилась. Окупанти готують «чудовищную провокацию» на Одещині

Вже традиційно росіяни анонсують свої злочини, наперед звинувачуючи в них українців

Російські спецслужби готують чергову провокацію на території України і знову про це проговорилися. Зокрема, міністерство оборони Росії 19 квітня повідомило, що українська влада спробує звинуватити російських військових у «масовому винищенні мирних жителів в Одеській області». Для цього, за даними міноборони РФ, один з підрозділів СБУ, одягнений у форму російських військовослужбовців, буде розстрілювати місцевих жителів.

«За наявною достовірною інформацією, Служба безпеки України готує чергову жахливу провокацію з метою звинувачення військовослужбовців Російської Федерації у так званих військових злочинах з масовим знищенням мирного населення в Одеській області. З цією метою найближчим часом планується перетворити один з підрозділів СБУ на форму російських військовослужбовців і здійснити демонстративний розстріл місцевих жителів. Фото- і відеоматеріали цієї акції з нібито «ексцесами росіян» для негайного цинічного просування фейків будуть опубліковані українськими і західними інформаційними агентствами», – описали свої майбутні дій в Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше міноборони Росії вигадало фейкпро те, що «українські націоналісти» нібито готуються обстріляти церкви на території кількох регіонів України.

Нагадаємо, що фейк про Бучу, де трупи українських цивільних з’явилися тільки після того, як звідти пішли окупанти і з’явилися українські війська, пролунав на найвищому рівні. Про це заявив представник Росії в ООН Василь Небензя.

На початку квітня Служба безпеки України попередила іншу рашистську провокацію. За інформацією СБУ, окупанти готували масштабну фальсифікацію у Маріуполі: планували зібрати в одному місці тіла жителів міста, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширювалися брехливі тези, що нібито «українці використовують мирних мешканців, як живий щит».