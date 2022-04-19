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    Рашисти зруйнували судноремонтний завод у Маріуполі (відео)

    Завод збудували у&nbsp;1886 році - Рашисти зруйнували судноремонтний завод у Маріуполі (відео)
    Завод збудували у 1886 році
    скріншот з відео

    Азовський судноремонтний завод був найстарішим підприємством міста

    У Маріуполі росіяни знищили найстаріше підприємство міста – Азовський судноремонтний завод. Про це повідомила міська рада.

    «Заснований у 1886 році. Зруйнований у 2022-му», – так міськрада підписала відео зруйнованого заводу.

    У відомстві нагадали, що в 1886 році були збудовані механічні майстерні для будівництва морського порту у Зінцевій балці. Саме з цього часу рахується заснування Азовського заводу. Спершу побудували його, а вже потім порт та металургійні заводи.

    «Ось так «рускій мір» залишає після себе руїну та смерть. Окупантам не потрібне наше місто та його люди. Їм потрібна лише територія та коридор до Криму. Цю дорогу вони будують на кістках десятків тисяч українців. Тому ніякого відновлення Маріуполя в окупації не буде. Відродження можливе лише під українським прапором», – наголосили у Маріупольській міськраді.

    Ось таким був завод до приходу загарбників:

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    Рашисти зруйнували судноремонтний завод у Маріуполі (відео)
    фото з відкритих джерел

    Як відомо, раніше рашисти зруйнували у Маріуполі завод «Азовсталь». Тепер вони хочуть штурмувати його будівлю, у якій від російських обстрілів переховуються мирні жителі.

    Нагадаємо, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, скількох жителів міста вбили росіяни. За його словами, ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто.

    Читайте також: Захисники Маріуполя показали людей, які ховаються на «Азовсталі» (відео)


    Теги: росія окупанти міськрада війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти зруйнували судноремонтний завод у Маріуполі (відео)