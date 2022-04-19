Наслідки військової агресії Росії. Армія показала Чернігів згори (відео)
Триває 55-й день повномасштабної війни Росії проти України
Оперативне командування «Північ» оприлюднило нове відео, з пошматованого російськими загарбниками, Чернігова.
Завдяки зйомках з дрону вдалося краще передати весь масштаб руйнувань та нелюдської агресії рашистів.
«Ми продовжуємо наочно показувати наслідки військової агресії армії РФ щодо мирних людей Чернігова.
З висоти пташиного польоту особливо моторошно дивитися на зруйновані життя та будинки…», − повідомили у «Півночі».
Нагадаємо, рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України у складі зведеного загону продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи на Чернігівщині.
Будинки та автівки громадян постраждали від ворожих обстрілів.
Рятувальникам доводиться буквально по цеглині перебирати деякі хати. А в деякі будинки безпечно можна потрапити лише за допомогою будівельного крану.