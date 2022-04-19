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    Наслідки військової агресії Росії. Армія показала Чернігів згори (відео)

    Місто постраждало внаслідок ворожих обстрілів - Наслідки військової агресії Росії. Армія показала Чернігів згори (відео)
    Місто постраждало внаслідок ворожих обстрілів
    скріншот з відео

    Триває 55-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Оперативне командування «Північ» оприлюднило нове відео, з пошматованого російськими загарбниками, Чернігова.

    Завдяки зйомках з дрону вдалося краще передати весь масштаб руйнувань та нелюдської агресії рашистів.

    «Ми продовжуємо наочно показувати наслідки військової агресії армії РФ щодо мирних людей Чернігова.

    З висоти пташиного польоту особливо моторошно дивитися на зруйновані життя та будинки…», − повідомили у «Півночі».

    Нагадаємо, рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України у складі зведеного загону продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи на Чернігівщині.

    Будинки та автівки громадян постраждали від ворожих обстрілів.

    Рятувальникам доводиться буквально по цеглині перебирати деякі хати. А в деякі будинки безпечно можна потрапити лише за допомогою будівельного крану.

    Теги: росія окупанти армія війна Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Наслідки військової агресії Росії. Армія показала Чернігів згори (відео)