Наслідки військової агресії Росії. Армія показала Чернігів згори (відео)

Триває 55-й день повномасштабної війни Росії проти України

Оперативне командування «Північ» оприлюднило нове відео, з пошматованого російськими загарбниками, Чернігова.

Завдяки зйомках з дрону вдалося краще передати весь масштаб руйнувань та нелюдської агресії рашистів.

«Ми продовжуємо наочно показувати наслідки військової агресії армії РФ щодо мирних людей Чернігова.

З висоти пташиного польоту особливо моторошно дивитися на зруйновані життя та будинки…», − повідомили у «Півночі».

Нагадаємо, рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України у складі зведеного загону продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи на Чернігівщині.

Будинки та автівки громадян постраждали від ворожих обстрілів.

Рятувальникам доводиться буквально по цеглині перебирати деякі хати. А в деякі будинки безпечно можна потрапити лише за допомогою будівельного крану.