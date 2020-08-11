Чи нескінченна лояльність силових структур Лукашенка?

Протести в Білорусі фото з відкритих джерел

Все недаремно

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В долгосрочной перспективе Александр Лукашенко обречен. Его план – установить в Беларуси квазимонархию и передать власть своему младшему сыну – архаичен, анекдотичен и абсурден. Семейство Лукашенко (царь и наследник) ждет незавидная участь: оно рискует повторить судьбу четы Чаушеску.

Однако в краткосрочной перспективе всё не так очевидно. У Лукашенко большие шансы остаться у власти еще на какой-то обозримый срок. Он полностью утратил доверие белорусов, однако, как показывает практика, в авторитарных странах диктаторам совершенно необязательно иметь поддержку общества – им достаточно лояльности силовых структур.

История свидетельствует, что революции против диктатур бывают успешными в двух случаях:

диктатор не имеет политической воли или боится применять жестокое насилие против протестующих;

он потерял поддержку хотя бы части своих силовых структур.

Ко второму случаю относится Февральская революция 1917, победившая благодаря восстанию солдат и нежеланию части армейского командования защищать трон Николая 2. К первому – августовская революция 1991 года, когда новоиспеченному коллективному диктатору ГКЧП не хватило политической воли штурмовать Белый дом. Если нет ни одного из этих факторов, диктатор может пребывать у власти пока позволяют ему сроки жизни.

Лукашенко не боится жестоко давить любое сопротивление и может уверенно опереться на мощные карательные структуры. Однако протесты в Беларуси не бессмысленны. Для того чтобы диктатор потерял силовую поддержку необходимо длительное противостояние между населением и властью. Тогда в какой-то момент людям в погонах может просто надоесть поддерживать крайне непопулярный режим, исполнять роль цепных собак диктатора, жить в атмосфере всеобщей ненависти и они повернут оружие против своего хозяина (конечно не КГБ, но армия и милиция). Нет никакой уверенности, что так произойдет. Но только перманентное противостояние общества и власти дает шанс на такое развитие событий. Чем дольше и интенсивнее будут протесты, тем больше шансов, что Лукашенко утратит возможность подавлять их с помощью своих костоломов.

В долгосрочной перспективе Александр Лукашенко обречён. Его план - установить в Беларуси квазимонархию и передать власть своему младшему сыну - архаичен, анекдотичен и абсурден. Семейство Лукашенко (царь и наследник) ждёт незавидная участь: оно рискует повторить судьбу четы Чаушеску.

Однако в краткосрочной перспективе всё не так очевидно. У Лукашенко большие шансы остаться у власти еще на какой-то обозримый срок. Он полностью утратил доверие белорусов, однако, как показывает практика, в авторитарных странах диктаторам совершенно необязательно иметь поддержку общества – им достаточно лояльности силовых структур.

История свидетельствует, что революции против диктатур бывают успешными в двух случаях:

- диктатор не имеет политической воли или боится применять жестокое насилие против протестующих;

- он потерял поддержку хотя бы части своих силовых структур.

Ко второму случаю относится Февральская революция 1917, победившая благодаря восстанию солдат и нежеланию части армейского командования защищать трон Николая 2. К первому – августовская революция 1991 года, когда новоиспеченному коллективному диктатору ГКЧП не хватило политической воли штурмовать Белый дом. Если нет ни одного из этих факторов, диктатор может пребывать у власти пока позволяют ему сроки жизни.

Лукашенко не боится жестоко давить любое сопротивление и может уверенно опереться на мощные карательные структуры. Однако протесты в Беларуси не бессмысленны. Для того чтобы диктатор потерял силовую поддержку необходимо длительное противостояние между населением и властью. Тогда в какой-то момент людям в погонах может просто надоесть поддерживать крайне непопулярный режим, исполнять роль цепных собак диктатора, жить в атмосфере всеобщей ненависти и они повернут оружие против своего хозяина (конечно не КГБ, но армия и милиция). Нет никакой уверенности, что так произойдет. Но только перманентное противостояние общества и власти дает шанс на такое развитие событий. Чем дольше и интенсивнее будут протесты, тем больше шансов, что Лукашенко утратит возможность подавлять их с помощью своих костоломов.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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