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    Думки вголос

    У Мінську почали використовувати «коктейлі Молотова». Що далі?

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    У Мінську почали використовувати «коктейлі Молотова». Що далі?

    Як тільки десь перший підрозділ відмовиться застосовувати силу або перейде на сторону народу, почнеться ланцюгова реакція обвалу режиму

    Мовою оригіналу

    В Минске пошли в ход коктейли Молотова.

    Старт вооружённому сопротивлению дан - за сутки.

    Развивается все довольно быстро, ибо режим действует по принципу - «забивай протестующих в мясо, не промахнешься».

    Лукашенко поднял и вывел на улицу отдельные воинские части.

    Это означает две вещи:

    • силовикам не хватает сил;
    • большую глупость, ибо армия, а тем более срочники - очень уязвимая к контр-пропаганде революционеров сила.

    Как только где-то первое подразделение откажется применять силу или перейдёт на сторону народа, начнётся цепная реакция обвала режима.

    Протестующие понемногу начинают ориентироваться:

    • раздаются призывы качать регионы, пользуясь нехваткой сил у режима, и численным преимуществом восставших, втягивать местные власти в переговоры.

    И это глубоко верно.

    Ибо нарушение управления - самая главная угроза для диктатуры.

    Также телеграмм-канал NEXTA, на который ориентируется восстание, призвал к очень действенному средству - всеобщей национальной забастовке.

    Тем, кто с утра писал, что «...восставшие проиграли, а режим устоял», я бы сильно советовал не торопиться.)

    Уважаемые беларусы.

    Армия и региональные власти. Региональные власти и армия - вот секрет вашей победы.

    Если вы обеспечите хотя бы их нейтралитет - вы победили.

    А проиграть вы права не имеете.

    Иначе, вас пойдут забивать уже по квартирам - поодиночке.

    ——-

    Уважаемые украинцы.

    В метаниях между ценностью свободы и политической целесообразностью, выбирайте ценность политической целесообразности свободы.)

    Даже если, после победы революции в Беларуси, к власти на данном этапе придёт пророссийский кандидат, то освобождение Беларуси на длинной дистанции, организация свободного парламента с представительством оппозиции - для нас - пролонгированное благо.

    И прозападный курс у свободной Беларуси и союз с нами, Польшей и Литвой практически неизбежен, раньше или позднее, скорее - раньше.

    А такой союз - это Мощь и Сила.

    Радикальное переустройство восточной Европы, крепко посаженный на ж*пу Кремль и крепкий шанс на исторический прорыв как для всего союза, так и для каждого из наших государств в отдельности.

    - Держитесь, братья!..

    Держитесь и наступайте!

    - Живе Беларусь!..

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Олександр Лукашенко
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