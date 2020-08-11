У Мінську почали використовувати «коктейлі Молотова». Що далі?
Як тільки десь перший підрозділ відмовиться застосовувати силу або перейде на сторону народу, почнеться ланцюгова реакція обвалу режиму
Мовою оригіналу
В Минске пошли в ход коктейли Молотова.
Старт вооружённому сопротивлению дан - за сутки.
Развивается все довольно быстро, ибо режим действует по принципу - «забивай протестующих в мясо, не промахнешься».
Лукашенко поднял и вывел на улицу отдельные воинские части.
Это означает две вещи:
- силовикам не хватает сил;
- большую глупость, ибо армия, а тем более срочники - очень уязвимая к контр-пропаганде революционеров сила.
Как только где-то первое подразделение откажется применять силу или перейдёт на сторону народа, начнётся цепная реакция обвала режима.
Протестующие понемногу начинают ориентироваться:
- раздаются призывы качать регионы, пользуясь нехваткой сил у режима, и численным преимуществом восставших, втягивать местные власти в переговоры.
И это глубоко верно.
Ибо нарушение управления - самая главная угроза для диктатуры.
Также телеграмм-канал NEXTA, на который ориентируется восстание, призвал к очень действенному средству - всеобщей национальной забастовке.
Тем, кто с утра писал, что «...восставшие проиграли, а режим устоял», я бы сильно советовал не торопиться.)
Уважаемые беларусы.
Армия и региональные власти. Региональные власти и армия - вот секрет вашей победы.
Если вы обеспечите хотя бы их нейтралитет - вы победили.
А проиграть вы права не имеете.
Иначе, вас пойдут забивать уже по квартирам - поодиночке.
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Уважаемые украинцы.
В метаниях между ценностью свободы и политической целесообразностью, выбирайте ценность политической целесообразности свободы.)
Даже если, после победы революции в Беларуси, к власти на данном этапе придёт пророссийский кандидат, то освобождение Беларуси на длинной дистанции, организация свободного парламента с представительством оппозиции - для нас - пролонгированное благо.
И прозападный курс у свободной Беларуси и союз с нами, Польшей и Литвой практически неизбежен, раньше или позднее, скорее - раньше.
А такой союз - это Мощь и Сила.
Радикальное переустройство восточной Европы, крепко посаженный на ж*пу Кремль и крепкий шанс на исторический прорыв как для всего союза, так и для каждого из наших государств в отдельности.
- Держитесь, братья!..
Держитесь и наступайте!
- Живе Беларусь!..
Джерело: блог Олексія Арестовича