Сенатор США закликав Білорусь перерахувати голоси або провести нові вибори



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Менендес назвав білоруські вибори «фальсифікацією і трагедією»

Якщо насильство і наступ на демократію продовжиться, то США і Європа змушені будуть відновити санкції проти президента Білорусії Олександр Лукашенко і його помічників, - Менендес

Сенатор США Роберт Менендес закликав Білорусь перерахувати голоси або провести нові вибори. Про це йдеться у заяві демократа з комітету закордонних справах в сенаті США.

«Адміністрація Трампа повинна ясно заявити, що недавні досягнення у двосторонніх відносинах США і Білорусі не будуть нічого варті, поки білоруська влада не порахує точно недільні бюлетені або не проведе вибори заново відповідно до міжнародно визнаних демократичних стандартів», - йдеться в заяві Менендеса.

Сенатор наголосив, якщо насильство і наступ на демократію продовжиться, то США і Європа змушені будуть відновити санкції проти президента Білорусії Олександр Лукашенко і його помічників.

Менендес назвав білоруські вибори «фальсифікацією і трагедією» і окремо відзначив як неприйнятний факт арешт американського громадянина Віталія Шклярова, який імовірно працював політтехнологом у Білорусії.

Як повідомлялося, опонентка Лукашенка на виборах президента покинула Білорусь. Вона наразі перебуває у Литві.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».