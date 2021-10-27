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    Думки вголос

    Чи зможе Путін проковтнути Росію?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Як Путін би того не хотів, а правити вічно в нього не вийде - Чи зможе Путін проковтнути Росію?
    Як Путін би того не хотів, а правити вічно в нього не вийде
    фото з відкритих джерел

    Президент Росії намагається зупинити процес змін і забезпечити собі спокйне правління до кінця життя

    Мовою оригіналу

    Консервы «Россия путинская»

    Знаете в чем смысл путинского консерватизма, который он провозгласил на днях приоритетом государственной политики? Это сигнал обществу и элитам: передел закончился, фиксируем прибыль и больше никаких перемен, все остаются при своих, кто не успел к дележу пирога – тот опоздал.

    Задача позднего Путина – обеспечить передачу власти и собственности наследникам нынешней правящей олигархии. Провозглашённое Патрушевым чекистское «новое дворянство» хочет стать стабильным правящим сословием, передающим власть от поколения к поколению. Ну, а потомки проигравших – пусть плачут. Они сами виноваты, что их предки не сумели ничего украсть во время великого распила.

    Консерватор Путин – это не от слова консерватизм, а от слова консервы. Он хочет законсервировать страну, закатать ее в ржавую чекистскую банку на много поколений вперёд.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим влада
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    Чи зможе Путін проковтнути Росію?