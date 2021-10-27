Чи зможе Путін проковтнути Росію?

Як Путін би того не хотів, а правити вічно в нього не вийде

Президент Росії намагається зупинити процес змін і забезпечити собі спокйне правління до кінця життя

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Консервы «Россия путинская»

Знаете в чем смысл путинского консерватизма, который он провозгласил на днях приоритетом государственной политики? Это сигнал обществу и элитам: передел закончился, фиксируем прибыль и больше никаких перемен, все остаются при своих, кто не успел к дележу пирога – тот опоздал.

Задача позднего Путина – обеспечить передачу власти и собственности наследникам нынешней правящей олигархии. Провозглашённое Патрушевым чекистское «новое дворянство» хочет стать стабильным правящим сословием, передающим власть от поколения к поколению. Ну, а потомки проигравших – пусть плачут. Они сами виноваты, что их предки не сумели ничего украсть во время великого распила.

Консерватор Путин – это не от слова консерватизм, а от слова консервы. Он хочет законсервировать страну, закатать ее в ржавую чекистскую банку на много поколений вперёд.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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