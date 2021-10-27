Вбивство чеченського командира у Берліні: український свідок впізнав обвинуваченого

У вбивстві звинувачують 55-річного росіянина

Свідок з України у вівторок, 26 жовтня, впізнав росіянина, обвинуваченого у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, як чоловіка сестри своєї дружини на ім'я Вадим Миколайович К. Під час засідання суду в Берліні він також припустив, що той є співробітником російських спецслужб у званні полковника, повідомляє DW.

55-річний підприємець із Харкова на ім'я Олександр вже давав свідчення у берлінському суді наприкінці липня. Але тоді він не був упевнений, що на лаві підсудних його родич. Він уникнув прямої відповіді на запитання, чи впізнав свояка у залі суду, зазначивши лише, що чоловік сестри його дружини виглядав більш спортивно. Та й бачилися вони, мовляв, лише двічі, причому обидва рази – 10 років тому.

Через три тижні після цього в інтерв'ю журналу Der Spiegel Олександр визнав, що сказав у суді неправду – нібито через побоювання за власну безпеку. Він запевнив журналістів, що упізнав свого родича і згадав, як той у розмові мало не натякав на особисте знайомство з президентом Росії Володимиром Путіним.

Der Spiegel тоді зазначив, що лишилося незрозумілим, чи хтось готував Олександра до зміни свідчень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вбивця чеченського командира у Берліні виявився агентом ФСБ.

Нагадаємо, українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці чеченського командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні. Під ім’ям Вадима Соколова приховувався росіянин Вадим Красіков.

Зелімхан Хангошвілі був застрелений у Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинувачують 55-річного росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова. За даними розслідувачів, справжнє імʼя Соколова — Вадим Миколайович Красіков, і він може бути причетний до замовного вбивства, скоєного в Москві у 2013 році. Імовірно, Красіков мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі. Розвідка США також вказує на причетність Кремля. Росія свою причетність традиційно заперечує.

У грудні 2019 року на перемовинах країн «нормандського формату» президент Росії Путін назвав вбитого у Берліні грузина «організатором вибухів у московському метро» і пригрозив Німеччині теж вислати дипломатів.