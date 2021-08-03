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    Думки вголос

    Чому путінський режим небезпечніший, ніж радянський

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Західні еліти сприймали більшовиків як класових ворогів, а в путінських мільярдерах бачать соціально близьких великих власників - Чому путінський режим небезпечніший, ніж радянський
    Західні еліти сприймали більшовиків як класових ворогів, а в путінських мільярдерах бачать соціально близьких великих власників

    Кремль має майже необмежені ресурси для підкупу західних еліт

    Мовою оригіналу

    Чужие

    Бывший путинский дружок, банкир Сергей Пугачёв сказал на радио «Свобода»:

    «Я часто бывал в Лондоне, встречался там с власть предержащими, сразу они мне говорили: мы знаем, что вы близкий друг Путина, имейте в виду, если что-то надо, мы всегда пожалуйста. Имеется в виду не просто так, естественно».

    Западные собственнические элиты воспринимали большевиков как классовых врагов, а в путинских миллиардерах видят социально близких крупных собственников, которым не грех оказывать услуги за хорошую плату.

    У Кремля практически неограниченные финансовые ресурсы на подкуп западных элит, а те не понимают, что имеют дело с врагами, с «чужими».

    Ведь и у тех и у других дома на одних улицах и миллионы в одних банках, они отдыхают на одних курортах, лечатся у одних врачей и отдают детей в одни университеты. Но рядом с западными элитариями чужие, цель которых, как в известном голливудской фильме, – проникнуть к ним и уничтожить их мир.

    Вот поэтому путинский режим опаснее, чем советский.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим СРСР
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    Чому путінський режим небезпечніший, ніж радянський