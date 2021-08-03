Чому путінський режим небезпечніший, ніж радянський

Кремль має майже необмежені ресурси для підкупу західних еліт

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Чужие

Бывший путинский дружок, банкир Сергей Пугачёв сказал на радио «Свобода»:

«Я часто бывал в Лондоне, встречался там с власть предержащими, сразу они мне говорили: мы знаем, что вы близкий друг Путина, имейте в виду, если что-то надо, мы всегда пожалуйста. Имеется в виду не просто так, естественно».

Западные собственнические элиты воспринимали большевиков как классовых врагов, а в путинских миллиардерах видят социально близких крупных собственников, которым не грех оказывать услуги за хорошую плату.

У Кремля практически неограниченные финансовые ресурсы на подкуп западных элит, а те не понимают, что имеют дело с врагами, с «чужими».

Ведь и у тех и у других дома на одних улицах и миллионы в одних банках, они отдыхают на одних курортах, лечатся у одних врачей и отдают детей в одни университеты. Но рядом с западными элитариями чужие, цель которых, как в известном голливудской фильме, – проникнуть к ним и уничтожить их мир.

Вот поэтому путинский режим опаснее, чем советский.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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