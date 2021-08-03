«Північний потік-2». Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію

Андрій Коболєв впевнений, що владі потрібно відновити «особливий статус» в Білому домі, щоб мінімізувати вплив «Північного потоку-2» на Україну

На думку Коболєва, Україна втратила свій особливий статус в Білому домі

Ексглава правління компанії НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав причини провалу України в боротьбі з «Північним потоком-2». На його думку, це обумовлено втратою Києвом статусу «улюбленця» США.

Він підкреслив, що Вашингтон нічого не винен Україні, але активно допомагав після Майдану саме в силу того, що країна була «улюбленцем» президента, в той момент – віцепрезидента США Джо Байдена. Цей «особливий статус» українці завоювали прихильністю західного світу і успіхами в декількох «болючих, але критично важливих реформах».

«Так що ж сталося зараз? Відповідь очевидна – ми втратили свій особливий статус в Білому домі. І не тільки у самого чинного президента США, а також серед його найближчого оточення», написав Коболєв у своїй колонці.

Ексглава «Нафтогазу» зазначив, що з 2016 році вектор руху України змінився, після чого сталася головна помилка, коли Київ зробив ставку на одну зі сторін у американських виборах президента. Він вказав, що владі потрібно відновити «особливий статус» в Білому домі, щоб мінімізувати вплив «Північного потоку-2» на країну.

Коболєв порекомендував керівництву України не шукати варіантів політичного обміну, оскільки Києву нічого запропонувати.

Колишній голова правління «Нафтогазу» зробив висновок, що програш у боротьбі за санкції проти газопроводу продемонстрував слабкість в боротьбі і назвав єдиним виходом реформи, які дозволять знову стати партнером зі значним статусом для США.

Нагадаємо, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

Також польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

21 липня Німеччина і США оголосили про досягнення угоди по «Північному потоку-2». Відповідно до домовленості сторін, в разі спроб Росії «використовувати енергію в якості зброї або здійснити подальші агресивні дії проти України» Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії. Крім того, Берлін повинен сприяти продовженню на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.

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