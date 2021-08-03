Чому Путін так щедро роздає російські паспорти в ОРДЛО: думка російського політолога

Популярність чи погрози: чого насправді прагне російський президент

Надання громадянства РФ населенню окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей розраховане на підняття рейтингу серед внутрішнього електорату президента Володимира Путіна, а не на загрози Україні. Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, пише «Апостроф».

«Головне те, що таким чином посилається сигнал іншій – внутрішньоросійській частині електорату. Про те, що Путін підтримує співвітчизників за кордоном, видає їм паспорти, піклується про них. Тож швидше за все, вибори на Донбасі – це лише одна з детальок панно. Але мені здається, що це все менше людей цікавить. Можна скільки завгодно говорити про «русскій мір», але це все більше викликає втомлене роздратування», – сказав Дмитро Орєшкін.

При тому, що крок щодо паспортизації розрахований на внутрішній електорат, це ніяк не сигнал для України, тому що «Путін образився».

«Путін на українців образився – він зрозумів, що він не популярний, він зрозумів, що йому в Україні нема чого ловити, нічого переможного українському народу Путін сказати не може. Він би волів, щоб українців взагалі не існувало, щоб Україна не стирчала у нього колодою в оці як пряме нагадування про його поразку. Києву він показує те, що на Донбасі він господар, але платити за розбиті горшки повинна Україна. Всьому світу Путін показує, що він – господар «русского міра», він піклується про «російських людей». Не дарма [куратор окупованої частини Донбасу Дмитро] Козак зробив заяву, що в Україні отримали російські паспорти 978 тис. жителів України», – резюмував Орєшкін.

Нагадаємо, польовий командир бойовиків «ДНР», колишній ватажок незаконного збройного формування «Восток» («ДНР») Олександр Ходаковський зробив відверту заяву щодо справжніх мотивів війни РФ на Донбасі. Він написав, що Росії потрібна Україна, щоб поповнити за рахунок нашого населення російський людський ресурс, який поступово зникає.

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