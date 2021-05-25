Як бойовики «Л/ДНР» можуть потрапити до російської Держдуми та навіщо їх туди проштовхують

З наближенням парламентських виборів у Росії, що заплановані на вересень, політична активність там значно пожвавилась — настільки, що зачепить і Україну. Вибори до Державної думи можуть пройти навіть на окупованій частині Донбасу, а депутатами, ймовірно, стане низка бойовиків.

Чим є «Союз добровольців Донбасу», який керівна «Єдина Росія» взяла собі в союзники, хто ще з бойовиків «Л/ДНР» іде на російські вибори та як влада РФ хоче залучити до голосування сотні тисяч жителів окупованих територій — у матеріалі hromadske.

«Політичні захисники російського світу»

10 травня в Ростові-на-Дону відбулася нарада командирів «Союзу добровольців Донбасу» («СДД»), під час якої ця громадська організація та партія «Єдина Росія» підписали угоду про співробітництво.

«Ми обрали шлях входження у внутрішню політику Російської Федерації. І тепер із величезним задоволенням заявляємо, що йдемо на наступні вибори разом із партією “Єдина Росія”», — проголосив тоді з трибуни очільник «СДД» Олександр Бородай.

«Єдину Росію» того дня представляв секретар генеральної ради партії Андрій Турчак.

«Наша партія, навіть з огляду на свою назву, завжди була і буде політичним захисником російського світу, — запевнив Турчак. — І в цьому сенсі у нас із “Союзом добровольців Донбасу” спільні цілі. Ми вважаємо, що представники “Союзу” мають бути у законодавчих органах влади по всій лінійці — від муніципалітету до Державної думи».

Вибори в Росії відбуваються за змішаною системою: половину депутатів обирають за партійними списками, половину — за мажоритарними округами. Цього разу урядуща партія вирішила влаштувати шоу з праймеріз — попередніми виборами кандидатів у кандидати.