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    Казанський: Росія робить все, щоб реінтеграція Донбасу не відбулася

    Російське керівництво не готове йти на якісь поступки в бік врегулювання ситуації на Донбасі - Казанський: Росія робить все, щоб реінтеграція Донбасу не відбулася
    Російське керівництво не готове йти на якісь поступки в бік врегулювання ситуації на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    Росії потрібен конфлікт на Донбасі, щоб впливати на внутрішню політику в Україні

    Керівництво Росії не зацікавлене у врегулюванні ситуації на Донбасі. Це підтверджується паспортизацією, переводом місцевих служб на російські стандарти, а також нелегальними візитами російських чиновників на Донбас. Про це під час транскордонної онлайн-дискусії «Над прірвою в брехні: пропаганда на окупованих територіях України і Молдови», організованої «Главкомом», зазначив представник Донецька у ТКГ Денис Казанський.

    «Ситуація не змінюється і російське керівництво не готове йти на якісь поступки в бік врегулювання. Навпаки: всі дії Російської Федерації сьогодні спрямовані на те, щоб максимально дезінтегрувати окремі райони Донецької і Луганської областей і не дати їм у якийсь спосіб реінтегруватися з Україною. Прірва, яка є, максимально поглиблюється», – зазначив Казанський.

    Він підкреслив, що Росії потрібен конфлікт на Донбасі, щоб впливати на внутрішню політику в Україні.

    «Росія затіяла цей конфлікт для того, щоб впливати на політичну ситуацію в Україні. Вони хочуть повернути нам захоплені території тільки на своїх умовах, і ці умови означають поділитися суверенітетом України з Росією», – сказав Казанський.

    Він зазначив, що такі умови для України – неприйнятні. За словами представника Донецька в ТКГ, Росія робить все, щоб перешкодити процесу реінтеграції. При цьому, за його словами, досягнуті домовленості про гарантії безпеки на КПВВ «Золоте» і КПВВ «Зайцеве» – це лише локальна демонстрація в той час, як загалом, позиція російської сторони спрямована на дезорієнтацію українських окупованих територій.

    «Росіяни роблять все для цього: роздаючи свої паспорти, переводячи роботу місцевих служб і квазідержавних установ на російські стандарти. Ми чуємо регулярно від російських спікерів такі заяви: де-факто Донбас уже Росії», – наголосив Казанський.

    Нагадаємо, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що не раніше 1 жовтня стане зрозуміло, в якому напрямку рухається мирний процес на Донбасі.

    Раніше Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі на 99% залежить від РФ.

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    Теги: Росія Донбас ДНР ЛНР пропаганда КПВВ агресія
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    Казанський: Росія робить все, щоб реінтеграція Донбасу не відбулася