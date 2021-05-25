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    Думки вголос

    Авантюрне рішення посадити рейс літака Ryanair могло призвести до катастрофи

    Авантюрне рішення посадити рейс літака Ryanair могло призвести до катастрофи

    Законність, яка постійно попирається, – це вирок «вождям» авторитарного типу, навіть він і відтермінований у часі

    Затримання 23 травня ц.р. білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську – це відвертий виклик усьому демократичному світові, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами. Білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову «червону лінію», і такі дії не можуть залишитися без відповіді. Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.

    Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації в сусідній країні і солідаризується з білоруським народом у його намаганні добитися справедливих виборів і справжньої державної незалежності.

    Законність, яка постійно попирається, – це вирок різноманітним «вождям» авторитарного типу, навіть якщо цей вирок і відтермінований у часі.

    Авантюристичні рішення, які приймаються в умовах одноосібної диктатури, як показує авіаційна історія, призводить до масових людських жертв, як це було у ситуації з катастрофою рейсу МН-17 (2014 р.), збиттям українського Boeing 737 під Тегераном (2020 р.) тощо.

    Саме в цьому ряду дій, які сповна можна назвати проявом державного тероризму, – підняття у повітря для супроводження посадки рейсу Ryanair у Мінську бойового літака МіГ-29 білоруських збройних сил, - рішення, яке могло призвести до авіаційної катастрофи.

    У ситуації війни, в якій знаходиться наша країна, рішення керівництва держави обумовлені інтересами національної безпеки, саме тому Президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Республіки Білорусь.

    P.S.

    Виконуючи доручення Президента, Кабінет Міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 00 год. 00 хв 26 травня. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

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    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко літак Boeing Володимир Зеленський Роман Протасевич
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    Авантюрне рішення посадити рейс літака Ryanair могло призвести до катастрофи