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    Ліквідація співробітника КДБ в Мінську: за 80 років нічого не змінилося

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Мінський айтішник відмовився відкривати двері співробітникам КДБ. Ті їх почали виламувати - Ліквідація співробітника КДБ в Мінську: за 80 років нічого не змінилося
    Мінський айтішник відмовився відкривати двері співробітникам КДБ. Ті їх почали виламувати

    Мінчанин Андрій Зельцер зустрів лукашенківських фашистів зі зброєю в руках

    Мовою оригіналу

    Ничего не изменилось за 80 лет. Простые истины – вечны.

    Лукашенковские фашисты вломились в квартиру Андрея Зельцера, минского айтишника. Он ждал их со стволом в руках. В результате перестрелки убит сотрудник КГБ. К сожалению, владелец квартиры, сотрудник EPAM Systems тоже погиб.

    Из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына: «Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым, и прощался бы со своей семьей? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, – а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, – так не ошибёшься, хрястнув по душегубцу. Или тот вороно́к с одиноким шофёром, оставшийся на улице, – угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, – остановилась бы проклятая машина! Если бы… если бы… Мы просто заслужили всё дальнейшее».

    И много лет назад это было понятно.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Білорусь вбивство КДБ
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    Ліквідація співробітника КДБ в Мінську: за 80 років нічого не змінилося