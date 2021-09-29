З’явилося відео смертельного штурму КДБ квартири мінського айтішника

Житель однієї з квартир відмовився відкривати двері співробітникам КДБ. Ті їх почали виламувати

Мешканець Мінська застрелив співробітника КДБ. Силовики відкрили вогонь у відповідь і вбили нападника

У вівторок, 28 вересня, в столиці Білорусі був смертельно поранений співробітник Комітету держбезпеки. Про це повідомляє пресслужба КДБ Білорусі.

Зазначається, що силовики проводили спеціальні заходи щодо відпрацювання адрес, у яких могли бути особи, причетні до терористичної діяльності. В одному з житлових будинків по правоохоронцях був відкритий вогонь з рушниці. У результаті один співробітник КДБ загинув.

Силовики відкрили вогонь у відповідь, нападника вбили. Загиблим, як чутно у відео, є співробітник КДБ з позивним Нірвана, а звуть його – Дмитро.

В опублікованому відео видно, що житель квартири відмовився відкривати двері співробітникам КДБ. Ті їх почали виламувати. Після цього з'являються кадри з квартири, де видно молодого чоловіка з рушницею. Коли силовики зламали двері і зайшли у квартиру, пролунали звуки пострілу.

За фактом вбивства особи у зв'язку із здійсненням ним службової діяльності порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії.

У Telegram-каналі «Еўрарадые Єврорадіо» стверджують, що події відбулися в Мінську. За попередньою інформацією, у квартирі перебував Андрій Зельцер з IT-компанії EPAM Systerms.