Пропагандистка Овсяннікова приїхала до Києва та поскаржилася на «зловісну ранкову тишу»

У мережі обурюються, що Овсяннікова вільно пересувається країною

Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка зараз працює колумністкою німецького видання Die Welt, 5 червня приїхала до Києва. Відповідний пост вона виклала в мережі, зауваживши, що столиця України зустріла її «численними чергами за бензином», «зловісною ранковою тишею», порожніми вулицями та сиренами.

Тим часом, у мережі обурюються, що Овсяннікова вільно пересувається країною.

«Просто собі залишу, щоб потім Facebook нагадував. ТП овсяннікова їздить по України і вже в Києві. З 5 ранку по Лівому берегу рсня випустила 6 ракет. Ну норм, ракети летять в Київ, російська вівця, яка роками поливала брудом мою країну та робила все, щоб ці ракети прилетіли, спокійно гуляє вулицями столиці. Дякую, СБУ, дуже дякую», – написав журналіст Євген Спірін.

Висловився щодо приїзду російської пропагандистки і активіст Сергій Стерненко.

«Найбільше у цій історії з поїздкою Овсяннікової в Україну бісить ось це мовчання правоохоронних органів та багатьох представників влади. Це мовчання показове. Воно саме по собі кричить, що Овсяннікову цілеспрямовано сюди пустили», – написав Стерненко.

Як відомо, 5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами, удари наносилися по залізничних об’єктах. Над Обухівським районом силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає.

Нагадаємо, Марина Овсяннікова повідомила, що третього червня приїхала до Одеси. У відповідь на критичні закиди в коментарях, що вона, мовляв, відповідальна за біду Одеси, Овсяннікова написала: «Особисто я нічого поганого Україні не зробила, навпаки – захищаю її», та уточнила, що «не писала пропагандистських текстів, а була технічною працівницею у міжнародному відділі».

Вона не розуміє, чому не може приїхати в «країну, де народилась», де живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька.

Нагадаємо, пропагандистка Овсяннікова опинилася в базі «Миротворець».

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