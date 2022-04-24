На які групи у Росії поділяються прихильники війни з Україною

Багато хто в Росії просто не задумується про те, що відбувається насправді

Війну у РФ підтримують раби пропаганди та телезомбі

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Глупый, послушный, злой, продажный

Российских сторонников войны, которых, при всех поправках на страх, по опросам больше половины населения, можно разделить на четыре большие группы: глупые, послушные, злые и продажные. То есть все они, конечно, в некоторой степени сочетают в себе все эти четыре качества, но какое-то одно в каждом отдельном случае преобладает.

1. Конституционально глупые

Самая большая часть лояльной путинской аудитории. Это рабы пропаганды, телезомби.

Путинские пропагандисты несут такую откровенную ахинею, такой шизофренически противоречивый бред (к тому же постоянно косячат, оставляют очевидные улики против себя), что верить им могут только патологически или, как говорят психиатры, конституционально глупые люди. Они – основная опора режима. Среди них преобладают люди пенсионного и предпенсионного возраста, домохозяйки, мужчины и женщины средних лет с невысоким уровнем образования.

2. Послушные

Если для глупых главная причина поддержки войны – пропаганда, то послушные в ней не особенно нуждаются. Их даже не надо обманывать, они не то чтобы свято верят пропагандистским мифам. Они просто не задумываются о том, что происходит на самом деле.

Послушные твердо убеждены, что власть надо поддерживать всегда и во всем, что это оптимальная жизненная стратегия, иное опасно или даже преступно. Среди послушных преобладает люди средних лет, хотя немало и молодых, больше женщин, хотя и мужчины нередки; много госслужащих, учителей, работников окологосударственных структур.

Среди этих двух категорий практически нет представителей путинской верхушки. Все они принадлежат к одной из следующих групп.

3. Злые

Это самая опасная категория пропутинского большинства. Их не так много, судя по опросам около 15%. Но они активны и агрессивны.

Они буквально излучают ненависть и злобу ко всему «другому». Это идейный имперцы, фашисты, ксенофобы. Они не нуждаются в пропагандистских сказках об освобождении Украины от «нацистов и наркоманов». Они считают, что Украину и украинцев просто надо уничтожить как государство и народ. Им не надо рассказывать чепуху о «точечных ударах по военной инфраструктуре», они рады ковровым бомбардировкам и не прочь применить ядерное оружие. Большинство злых – мужчины. Среди них много силовиков, в том числе бывших, всяких армейских ветеранов и т.д. К ним принадлежит сам Путин и его силовое окружение.

4. Продажные

Это наемники режима. Им наплевать на все, кроме денег и привилегий. Среди них большинство пропагандистов, высших чиновников, «патриотично настроенных» поп-звезд и бизнесменов, немало и силовиков.

Любого сторонника войны, будь то известный человек или просто ваш знакомый, легко определить в одну из этих категорий. Можете попробовать.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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