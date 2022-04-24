Виявлено точне місце затоплення флагмана «Москва» (фото)

Знімки, що допомогли встановити точне місце затоплення, зроблено супутником однієї з країн НАТО

Точне місце було виявлено супутниковим радаром на основі аналізу забруднення моря

Виявлено точне місце затоплення флагмана «Москва». Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, посилаючись на власні джерела.

«На знімку, зробленому радарним супутником однієї з країн НАТО, ви бачите реальне місце, де спочиває об'єкт культурної спадщини України, свідчення перемог наших інженерів та військових – крейсер «Москва», – написав Геращенко.

Точне місце було виявлено супутниковим радаром на основі аналізу забруднення моря поверхнево активними речовинами – паливом та мастилами, якими вкрита поверхня води над місцем аварії.

Космічний радар дозволяє навіть розгледіти силует крейсера «Москва», що упокоївся назавжди на глибині 40-45 метрів.

«Після нашої перемоги ця точка стане місцем паломництва дайверів з усього світу», – вважає Геращенко.

Нагадаємо, що міністерство оборони Росії увечері 22 квітня вперше озвучило свої дані про втрати на затопленому ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту РФ.

у новинах на пропагандистському Першому каналі заявили, що втрат серед членів екіпажу ракетного крейсера «Москва» немає. Усіх моряків вчасно евакуювали.

Незважаючи на те, що міноборони РФ та російські ЗМІ замовчують кількість загиблих на крейсері «Москва», росіяни у соцмережах масово скаржаться, що їхні родичі, які проходили службу на кораблі, вважаються зниклими безвісти.

17 квітня «Агентство» виявило ще одну публікацію в соцмережах про зникнення військовослужбовця внаслідок знищення «Москви». 47-річна жителька Санкт-Петербурга Уляна Тарасова пише про те, що її син Марк Тарасов, «зник безвісти на крейсері «Москва».

«Агентство» знайшло дівчину, яка стоїть поряд із Марком на фото у соцмережах. Вона підтвердила, що 15 грудня юнак вирушив проходити термінову службу в лавах збройних сил РФ.

Напередодні журналісти дізналися про першого загиблого моряка з крейсера «Москва».

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.

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