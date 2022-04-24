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    Білоруська залізниця допомагає російським окупантам вивозити награбоване з України

    Білоруська залізниця допомагає російським окупантам вивозити награбоване з України
    фото з відкритих джерел

    Оформлення вантажі відбувається на станціях Гомель, Жлобин та Калинковичі

    Мародери з армії РФ активно користуються експедиторськими послугами Білоруської залізниці для вивезення награбованого в Україні. Про це інформує телеграм-канал Беларускі Гаюн з посиланням на спільноту залізничників Білорусі.

    На лінійному рівні на станціях Гомель, Жлобин та Калинковичі через вузлові центри управління та транспортного обслуговування оформлюються заявки на перевезення вантажів у вагонах та контейнерах зі станцій Гомельського відділення Білоруської залізниці на станції Московської залізниці РФ.

    Якщо потрібно провести контейнерне відправлення, то тут підключається ще й «Белинтертранс» – транспортно-логістичний центр Білоруської залізниці.

    Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Раніше Беларускі Гаюн повідомляв, що на початку квітня російські окупанти-мародери, які відступили з Київської області до Білорусі, штурмували кур'єрські доставки в РФ. У білоруському Мозирі окупанти через російської служби експрес-доставки оформлювали доставки награбованих речей українців.

    Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський висміяв російських окупантів, заявивши, що найбільша їхня мрія вкрасти унітаз і померти. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

    Глава держави зазначив, що територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія.

    «Сьогодні з посиланням на російських військових була поширена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя», – заявив Зеленський.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Білоруська залізниця допомагає російським окупантам вивозити награбоване з України