Немає ніякого великого російського народу, що включає всіх східних слов'ян

Про тупых самодовольных жлобов, уверенных в превосходстве над всем миром

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Ты что, не фашист?

Путин расписался в том, что он нацист (фашист, как у нас принято таких называть) и расист: «С президентом Белоруссии разговаривал на этот счет, он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один на другого рассердится, что-то скажет, партнер допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты чего, не понял, что ли, ты что, не русский?».

Хорошо знаю эту расистскую поговорку. Она прекрасно отражает убогую картину мира местных нацистов: только мы русские – правильные пацаны на своей земле, не ошибаемся и не косячим, с нами правда и делаем мы всё как следует. А всякие нерусские – дальше идет набор бранных кличек и эпитетов. Если русский делает, что-то плохо, нелепо, неправильно – значит он, с точки зрения нацистов, ведет себя «как не русский», которому так поступать естественно.

Хорошо помню типаж людей, употребляющих эту поговорку – тупые самодовольные жлобы, уверенные в превосходстве над всем миром уже по факту своего происхождения. Помню, в школе был такой учитель-трудовик. Когда он так говорил в адрес моих однокашников, у меня внутри все переворачивалось от отвращения. Однажды он сказал это и мне. Я ответил ему, стебаясь, что я и есть не русский, точнее еврей, поэтому буду и дальше вести себя как не русский, что мне и полагается по его логике. Времена были вполне антисемитские. Слово «еврей» любители поговорки «как не русский» превратили практически в ругательство. Однако трудовик смутился и заткнулся. На избиение еврейских детей начальство пока ему разрешение не выписало. Пришлось потерпеть.

Путин приводит этот рассказ, чтобы доказать, что белорусы и украинцы считают себя русскими. Это, конечно, чепуха. Нет никакого большого русского народа, включающего всех восточных славян. И Лукашенко, безусловно, не русский. Однако они с Путиным – «одной крови». Они принадлежат к реальной, а не мифической общности русскоязычных фашистов, таких «жлобов-трудовиков» в погонах и без, захвативших власть в двух соседних странах. Когда они говорят: «ты что, не русский?» – это означает: «ты что, не фашист?».

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