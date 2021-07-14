Путін та Лукашенко домовилися спільно протидіяти західним санкціям

Раніше Лукашенко запевняв, що Білорусі та Росії не страшні санкцї Заходу

Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін під час недавньої зустрічі домовилися, серед іншого, спільно протидіяти санкціям Заходу. Про це повідомляє Белта з посиланням на речницю Лукашенка Наталю Ейсмонт.

«Обговорювалися різні питання, починаючи від співпраці в економіці та фінансовій сфері до транспорту і логістики, боротьби з пандемією і деяких міжнародних тем. У тому числі урядам двох країн доручено розробити і прийняти спільний план протидії західним санкціям», - сказала Ейсмонт, коментуючи підсумки переговорів.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися, що ціна на газ для Білорусі на наступний рік не буде підвищена і залишиться на рівні 2021 року. Крім того, Москва виділить Мінську кредит в якості компенсації податкового маневру Росії.

Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.

Раніше Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.