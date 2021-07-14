Мовна перемога, штурм Ради та безвіз повертається. Головне за 14 липня

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 14 липня

Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

На засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що ЄС включив Україну до так званого «зеленого списку» і рекомендує скасувати обмеження на поїздки для українців.

Верховна Рада змінила порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

Під стінами парламенту відбулася акція протесту ветеранів силових структур.

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.

Конституційний суд ухвалив рішення щодо мовного закону

Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідне рішення суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати, повідомила пресслужба суду.

«Рішення суду буде оприлюднено на офіційному вебсайті 15 липня», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що на початку червня Конституційний суд України не зміг розглянути конституційність «мовного» закону. Шість суддів заблокували роботу суду.

Нагадаємо, 16 липня розпочинається новий етап втілення норм мовного закону, які стосуються іспитів щодо рівня володіння державною мовою; галузі культури і розваг; туристичної галузі; книговидавництва та роботи книгарень; кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо.

Раніше у «Слузі народу» визнали, що вступ у дію закону про мову відкласти не вдасться.

Безвіз повертається! Кулеба пояснив, як українці тепер їздитимуть до ЄС

Після рекомендацій Євросоюзу відкрити зовнішні кордони для туристів з України кожна країна-учасниця буде приймати своє окреме рішення. Також будуть визначені умови в'їзду українців на територію країн ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні Кабміну.

На засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що ЄС включив Україну до так званого «зеленого списку» і рекомендує скасувати обмеження на поїздки для українців.

«Кінцеве рішення за країнами-учасницями, але фактично ЄС дав «зелене світло», щоб українці могли безперешкодно їздити в Європу. Це відновлення повноцінної дії безвізу», – зазначив він.

Дмитро Кулеба, у свою чергу, підкреслив, що це тільки перший крок.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, але рішення буде опубліковано пізніше.

Стало відоме ім'я загиблого від мінометного обстрілу військового

У вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка. Ім’я загиблого військового назвала пресслужба Нікопольського військкомату в середу, 14 липня.

«Біля села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області під час ворожого мінометного обстрілу з 122-мм та 152-мм калібру бойових позицій 57-ї окремої механізованої (мотопіхотної, – ред.) бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович», – йдеться в повідомленні. Андрій мав позивний Бєлий. На війні з 2014 року, прийшов до ЗСУ добровольцем. Кілька разів перепідписував контракт.

У 2015 році він брав участь у операції в Зайцевому, в районі Жованка, коли 57-ма бригада взяла під контроль кілька вулиць.

Протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню: один військовий загинув, семеро – поранених

Судова реформа. Рада ухвалила закон про Вищу раду правосуддя

Верховна Рада змінила порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП. Народні депутати підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського №5068 у другому читанні. «За» проголосували 256 нардепів.

Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради.

Прописано повноваження і порядок діяльності цієї ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і чесноти. 13 липня Рада ухвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів із правками Зеленського.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду

Під стінами парламенту відбулася акція протесту ветеранів силових структур. Вони вимагали невідкладного перерахунку пенсій.

Між ветеранами та поліцейськими відбулися сутички.

Учасники акції хотіли, аби до них вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков. Цього не сталося тож вони прорвали паркан й прорвалися до Ради.

Звільнення Тупицького. Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського – ЗМІ

Верховний суд України (КСУ) визнав незаконним та протиправним указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Про це з посиланням на власні джерела в КСУ повідомляє «Дзеркало тижня».

За інформацією видання, суд вважає дії президента Зеленського щодо Тупицького незаконними.

Пізніше Зеленський заявив, що неприємно здивований рішенням Верховного суду й неодмінно скористається своїм правом на оскарження.

Кернес і лікар Комаровський стали почесними громадянами Харкова

Харківська міськрада 14 липня присвоїла звання «Почесний громадянин міста Харкова» восьми особам. Про це повідомляє пресслужба міськради.

Так, новими почесними громадянами міста серед інших стали стали: колишній міський голова Геннадій Кернес (посмертно), який у 2020 році помер від ускладнень коронавірусної хвороби Covid-19 та телеведучий і лікар Євген Комаровський. Зазначається, що покійний мер Харкова Геннадій Кернес став першою людиною, якій посмертно надали звання почесного громадянина Харкова.

Нардепи перейменували День захисника України: яке тепер буде свято

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 14 липня. Законопроєкт підтримали 317 нардепів.

У пояснювальній записці зазначено, що перейменування сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі.

ДУС оголосило повторний конкурс на посаду директора «Мистецького арсеналу»

Державне управління справами оголосило повторний конкурс на посаду генерального директора «Мистецького арсеналу».

Претенденти на посаду мають відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

вища освіта,

стаж роботи у сфері культури не менше трьох років,

володіння державною мовою,

досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років,

здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

6 липня конкурсна комісія не змогла обрати нового директора «Мистецького арсеналу», тому було оголошено повторний конкурс.

Фестиваль у диктатора. Україну на «Слов’янському базарі» представить одна-єдина відома артистка

Таїсія Повалій стала єдиною артисткою, яка виступить на «Слов’янському базарі» у Вітебську цього року. Про це йдеться на сайті фестивалю, де оприлюднено список артистів.

Згідно з даними організаторів, Народна артистка України, яка втекла до Москви у 2014 році, братиме участь у відкритті фестивалю 15 липня.

А в конкурсі молодих виконавців Україну представить співачка на ім’я Рената Штіфель, яка раніше засвітилася на дитячому конкурсі пісні «Євробачення» 2008 року, а «прорив» артистки забезпечила пісня «Я живу для тебе (Душа)» у 2012 році, яка досі лунає на радіостанціях.

Жодних інших артистів з України у заходах, які відбуватимуться кілька днів у Вітебську, не буде.

Екснардеп Семенченко вийшов із СІЗО

Колишньому нардепу і екскомандиру батальйону Донбас Семену Семенченкові змінили запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Пізніше стало відомо, що правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на рішення Солом’янського районного суду міста Києва, який змінив запобіжний захід Семенченку.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.