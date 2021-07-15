Путін анонсував остаточне поглинання Білорусі

Росія намагається дотиснути Україну до такої ж «союзної держави», як Білорусь

Володимир Путін у вівторок після зустрічі з Олександром Лукашенком «розкритикував рівень інтеграції Росії та Білорусі». Політолог Олексій Голобуцький висловився з цього приводу у Facebook, наголосивши, що Путін анонсував про позбавлення суверенітету Білорусі та абсолютне включення поки ще суверенної держави до складу РФ.

Політолог навів цитату Путіна: «Ось ми говоримо: з Білорусією є Союзна держава. Але в прямому сенсі слова це не держава. Це просто певний рівень інтеграції. Якщо порівняти з Євросоюзом, то там набагато глибший рівень інтеграції... Там єдина валюта і фактично дуже потужний митний союз, єдиний простір пересування, там все є те, до чого ми ще дозріли. Ось якщо відносини будуть розвиватися в такому ключі, то ми будемо усіляко їх підтримувати».

Голобуцький зазначив, ймовірно, що саме для цього Лукашенка і заганяли під санкції, під статус диктатора, під обмеження можливостей нормального управління державою і співпраці зі світовим співтовариством. «Щоб у нього просто виходу іншого не було, крім як підкоритися Путіну і заради збереження власного життя і життя рідних (сини в заручниках ФСБ) здати суверенітет Білорусі», – підкреслив він.

Політолог додав, що заяви та дії Путіна щодо України (зокрема 110-тисячний озброєний контингент на нашому кордоні, ведення інформаційної війни, підтримка проросійських політичних сил і окремих діячів в Україні, диверсійна діяльність в напрямку підтримки ідеї всіляких «народних республік», «Північний потік-2 »і критичне скорочення транзиту через Україну, продавлювання« формули Штайнмайера »і т.п.) призводять до аналогічних висновків. «Путін намагається дотиснути Україну до такої ж «союзної держави», – наголосив Голобуцький.

Він акцентував увагу на тому, що Путіну дуже хочеться реалізувати статус «збирача земель руських» та приміряти корону імператора «всієї Великої, Малої і Білої». «Маразм це або серйозні стратегічні плани, але ми в будь-якому випадку повинні жорстоко і оперативно обрубувати кремлівські щупальця, простягнуті до нашого суверенітету», – резюмував політолог.

Додамо, що президент Російської Федерації Володимир Путін відповів Володимиру Зеленському стосовно пропозиції зустрітися, аби обговорити статтю «Про історичну єдність росіян та українців». Путін переконаний у тому, що керівництву України необхідно зробити паузу, аби проаналізувати його роботу.

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