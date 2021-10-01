Операція «Поганий наступник». Який сигнал Путін посилає Заходу
Шойгу має грати роль «злого слідчого», на тлі якого навіть Путін декому на Заході може здатися «добрим»
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Советник Сергея Шойгу Андрей Ильницкий написал в статье, опубликованной в «Парламентской газете», что Россия станет «лидером XXI века», если перейдет к самодержавию, усилит государственный контроль над всеми сферами и вернет плановую экономику.
До этого и сам Шойгу нес нечто подобное вперемешку с галлюцинациями о новых многомиллионных городах-садах в Сибири.
В последнее время Шойгу и его окружение создают себе имидж «маньяков хуже Путина». А параллельно, СМИ и прикормленные «эксперты» раскручивают Шойгу в качестве потенциального преемника. На это направлены и повторяющиеся репортажи об уикендах Путина и его возможного «наследника» на лоне таежной природы – мол, учит «молодого» как (так и этак) Родину любить.
Это шоу не случайно. Шойгу призван играть роль «злого следователя», на фоне которого даже Путин некоторым на Западе может показаться «добрым».
Вероятно, историю о преемничестве раскручивают для того, чтобы, когда Путин объявит о намерении вновь баллотироваться в президенты, на Западе и в российской либеральной среде вздохнули с облегчением: слава богу хоть не Шойгу.
Зачем это Путину надо? Да он просто параноик и реально боится Запада и западных спецслужб, что они могут попытаться устранить его, как-то помешать очередной пролонгации власти. Поэтому Путин посылает им сигнал – после меня будет только хуже.
Джерело: блог Ігора Ейдмана