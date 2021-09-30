Від ворожої кулі загинув десантник з Дніпропетровщини Олексій Стрижак

Стрижак зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок обстрілу позиції ЗСУ біля села Кам’янка

Стало відоме ім’я українського захисника, який загинув унаслідок ворожого обстрілу на фронті 30 вересня. Це 39-річний десантник Олексій Стрижак. Про це повідомляє Зеленодольська міська територіальна громада, що у Дніпропетровській області, звідки родом захисник.

Як можна прочитати в його профілі на фейсбуці, працював електромонтером у компанії ДТЕК та на Криворізькій ТЕС. Пішов на війну шість років тому.

Стрижак зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок обстрілу позиції ЗСУ біля села Кам’янка на Донеччині з боку окупованої Ясинуватої.

Прощатимуться із загиблим земляком 2 жовтня в його рідному місті.

Як інформував удень пресцентр командування Об’єднаних сил, до 11:00 окупанти тричі вчиняли обстріли, зокрема поблизу Кам’янки – з артилерії калібру 122 мм.

Олексій Стрижак – сьома бойова втрата Збройних сил України у вересні.

Напередодні на Харківщині провели в останню путь воїна, який загинув на Донбасі. Віктор Молостов загинув 26 вересня в районі проведення ООС унаслідок підриву на ворожому пристрої.