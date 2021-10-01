Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України

«Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом

Газ проходить через газопровід «Балканський потік» і трубопроводи Південно-Східної Європи в обхід України

Російський «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України. Як пише «Тасс», газ проходить через газопровід «Балканський потік» і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Всього між Москвою та Будапештом було укладено два контракти, сумарний обсяг за ними – до 4,5 млрд кубометрів на рік, термін дії кожного з контрактів становить 15 років.

У 2020 році «Газпром» поставив в Угорщину 8,6 млрд м3 газу. Це другий за величиною показник за останні 12 років. Зазначимо, напередодні ціна на газ в Європі оновила рекорд.

Нагадаємо, Угорщина пригрозила блокувати шлях України до НАТО через критику газової змови Угорщини та РФ.

Як відомо, 27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Як уже відомо, ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

В Управлінні комунікацій Оператора ГТС України нагадали, що на сьогодні саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням.