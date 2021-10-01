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    Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України

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    &laquo;Газпром&raquo; з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом - Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України
    «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом
    фото: ЕРА

    Газ проходить через газопровід «Балканський потік» і трубопроводи Південно-Східної Європи в обхід України

    Російський «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України. Як пише «Тасс», газ проходить через газопровід «Балканський потік» і трубопроводи Південно-Східної Європи.

    Всього між Москвою та Будапештом було укладено два контракти, сумарний обсяг за ними – до 4,5 млрд кубометрів на рік, термін дії кожного з контрактів становить 15 років.

    У 2020 році «Газпром» поставив в Угорщину 8,6 млрд м3 газу. Це другий за величиною показник за останні 12 років. Зазначимо, напередодні ціна на газ в Європі оновила рекорд.

    Нагадаємо, Угорщина пригрозила блокувати шлях України до НАТО через критику газової змови Угорщини та РФ.

    Як відомо, 27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

    Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

    Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

    Як уже відомо, ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

    В Управлінні комунікацій Оператора ГТС України нагадали, що на сьогодні саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням.

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    Теги: Росія енергетика газ Газпром Угорщина Україна
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    Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України