Познер – символ інтелектуальної корупції

Поки такі як Познер будуть вважатися «моральними авторитетами», такі як Путін будуть вважатися президентами

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Познера погаными тряпками прогнали из Тбилиси. А в Москве он чувствует себя прекрасно. Этот человек – символ интеллектуальной коррупции. Проханов – убежденный фашист. Соловьев и Киселев – убежденные циники. А Познер – коррумпированный как бы либерал, он всю жизнь люто ненавидит авторитарную чекистскую дуболомную власть, которой верой и правдой служит ради денег и привелегий.

Познера можно внести в книгу рекордов Гиннесса как стукача с самым большим стажем. Он сам рассказывал, что уже в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов чекисты приставили его к американской делегации.

Он обожал американцев, мечтал сбежать вместе с ними из проклятого совка, но стучал на них. То есть, его стукаческий стаж составляет минимум 63 года. Точно мировой рекорд.

В России есть множество достойных людей, старых диссидентов, заплативших за убеждения годами тюрьмы. Например, почти сверстник Познера, Лев Тимофеев – человек кристальной репутации и многих талантов. Но востребованы не они.

Гуру и символ «интеллигенции» – старый стукач Познер. Пока такие как Познер будут считаться «моральными авторитетами», такие как Путин будут считаться президентами.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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