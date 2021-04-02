Кулеба обговорив із главою МЗС Канади ескалацію на Донбасі

Канада засудила провокаційні дії Росії на Донбасі та концентрацію російських військ поблизу кордонів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Канади Марком Гарно загострення конфлікту на Донбасі та ситуацію з безпекою в окупованому Криму.

«Провів дуже дружню та предметну розмову з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Вдячній Канаді за солідарність та непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – повідомив Кулеба.

На сайті МЗС України повідомляється, що Гарно засудив провокаційні дії Росії на Донбасі та концентрацію російських військ поблизу кордонів України.

Міністри також обговорили порушення прав людини в окупованому Криму та підготовку до саміту Кримської платформи 23 серпня.

Нагадаємо, Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.