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    Чи евакуюватиме Росія дипломатів з України: відповідь МЗС

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    Посольства не повідомляли МЗС України про наміри евакуйовувати своїх співробітників - Чи евакуюватиме Росія дипломатів з України: відповідь МЗС
    Посольства не повідомляли МЗС України про наміри евакуйовувати своїх співробітників
    фото: Enrico Strocchi/Flickr

    Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував інформацію про евакуацію іноземного дипкорпусу

    Міністерство закордонних справ України не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    «Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників. Зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ. На території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську», – заявив дипломат.

    За його словами, незважаючи на складні умови, наші дипломати і консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, насамперед захищати інтереси українських громадян в Росії.

    Нагадаємо, видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

    Повідомлялося, що 5 січня країну вже покинули 18 осіб – в основному діти і дружини російських дипломатів.

    Видання з посиланням на джерела в СБУ заявляло, що найближчими днями з України можуть виїхати 30 осіб з Києва та консульства у Львові.

    Згодом російське МЗС відреагувало на інформацію про евакуацію дипломатів з України.

    Як відомо, МЗС Канади радить своїм громадянам не їхати до України. Там зазначили, що з листопада 2021 року біля російського кордону та адмінмежі з окупованим Кримом зросла загроза російських військових.

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    Теги: МЗС Росія дипломатія політика посольство Україна евакуація
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    Чи евакуюватиме Росія дипломатів з України: відповідь МЗС