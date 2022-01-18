  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Росія відреагувала на інформацію про евакуацію дипломатів з України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Видання The New York Times&nbsp;напередодні опублікувало інформацію, що&nbsp;Росія евакуює дипломатів з України - Росія відреагувала на інформацію про евакуацію дипломатів з України
    Видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію, що Росія евакуює дипломатів з України
    фото: tass.ru

    РФ заявляє, що посольство у Києві працює в штатному режимі

    Міністерство закордонних справ РФ спростувало інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Про це повідомляє «Риа новости».

    «Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі», – заявили у МЗС РФ.

    Нагадаємо, видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

    Повідомлялося, що 5 січня країну вже покинули 18 осіб – в основному діти і дружини російських дипломатів.

    Видання з посиланням на джерела в СБУ заявляло, що найближчими днями з України можуть виїхати 30 осіб з Києва та консульства у Львові.

    Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

    Як повідомлялося, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

    До слова, в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

    Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

    Читайте також:
    Теги: МЗС Росія дипломатія політика посольство Україна евакуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія відреагувала на інформацію про евакуацію дипломатів з України