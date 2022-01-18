Росія відреагувала на інформацію про евакуацію дипломатів з України

Видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію, що Росія евакуює дипломатів з України

РФ заявляє, що посольство у Києві працює в штатному режимі

Міністерство закордонних справ РФ спростувало інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Про це повідомляє «Риа новости».

«Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі», – заявили у МЗС РФ.

Нагадаємо, видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

Повідомлялося, що 5 січня країну вже покинули 18 осіб – в основному діти і дружини російських дипломатів.

Видання з посиланням на джерела в СБУ заявляло, що найближчими днями з України можуть виїхати 30 осіб з Києва та консульства у Львові.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

Як повідомлялося, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

До слова, в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.