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    Думки вголос

    Коли на кордоні ворожа армія, влада не має права бути слабкою

    Тисячі людей прийшли підтримати Петра Олексійовича - Коли на кордоні ворожа армія, влада не має права бути слабкою
    Тисячі людей прийшли підтримати Петра Олексійовича
    фото: Петро Порошенко/facebook

    Путін чудово бачить, як в Україні розхитується ситуація

    Мовою оригіналу

    Власть должна быть властью. Если ты решил бороться с кем-то – праведно или не правдено, реальная он опасность для страны или только в твоей голове – то это ни в коем случае, ни при каких условиях, никогда не должно быть цирком.

    Результат таких обвинений может быть только один – спецназ, мордой в пол, наручники, автозак, СИЗО. А дальше – доказывай в суде свои выдвинутые против человека обвинения. Ошибся – твои проблемы. Но обвиняющий в преступлениях такого уровня не может устраивать шоу.

    Потому что, если ты обвиняешь человека в государственной измене – то не может быть всего этого цирка с недопуском на погранконтроле, потом допуском, потом отмененными электричками и судьей, который бегает по Печерскому суду два часа, а его ищут по всем туалетам и не могут найти.

    Потому что, еще раз – власть должна быть властью

    А не клоунадой.

    Обвиняешь человека в измене? Быстро, профессионально, продумав операцию, пакуешь его прямо на границе, тайными тропами вывозишь на Лукьяновку – а там начинаешь открытый судебный процесс. И если ты не прав – тогда тебе конец. Собираешь шмотки и летишь в Ростов.

    Но устраивать такой цирк ты не имеешь права.

    Выдвинул обвинения – сажай.

    Покажите, что в стране есть полиция, прокуратура, спецназ, суды, государство, управление. Покажите, что есть власть. Покажите, что она контролирует ситуацию.

    Потому что, если у вас судьи бегают по суду – это позор. Если у вас фуры перекрывают трассу – это позор. Если у вас отменяют электрички – это позор.

    Это нивелирование государственности. Это отсутствие власти. Демонстрация её слабости.

    Сейчас один там ГлавОрк за поребриком сидит в своем бункере, смотрит на все это дело и понимает – у них нет власти

    Когда вокруг границ сконцентрированы войска, когда разведка США говорит, что вот-вот начнется, когда Канада рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – Украина на весь мир открытым текстом в прямом эфире показываете только одно: у нас нет власти. Вообще. Никакой.

    Заходи, кто хочет. Мы ничем не управляем.

    Двери на распашку.

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    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко прокуратура армія Путін цирк
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    Коли на кордоні ворожа армія, влада не має права бути слабкою