Голлівудська актриса підтримала Україну емоційним постом

Кетрін Винник народилася у Торонто. До восьми років розмовляла українською

Відома канадська акторка Кетрін Винник на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото зі своєї літньої поїздки до Києва. Знімок підписала: «Я стою за свою батьківщину, Україну».

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Шанувальники актриси дуже тепло відреагували на її пост. Багато хто дякує – і англійською, і українською мовами. Пишуть: «Слава Україні!» Але без хейтерів не обійшлося. Після фрази одного з читачів, що акторка дуже популярна у Росії, у коментарях розгорілася сварка.

Одні коментатори писали, що, мовляв, артистка ясно написала, кого підтримує («Вона чудово знає, що Росія ворог і окупант»), інші вдавали, що не розуміють проблеми, вірніше бачать її по-іншому («Що ми окупували? Це ви за допомогою комуністів у нас усі землі вкрали»), треті стверджували, що взагалі ні до чого («Не варто плутати російський уряд і росіян»), але тут отримували відповідь («Знову це л*йно? Це не уряд прийшов стріляти в нас, це ваш вибір бути у змові з політикою вашого уряду. Це дитячий аргумент з вашого боку», «А в танках сидить уряд чи народ?»)

Кетрін Винник народилася у Торонто, у родині українських емігрантів Винник. До восьми років розмовляла українською. Перебувала у скаутській організації «Пласт» та відвідувала українську школу в Торонто. Найвідоміша її роль у кіно – Лагерта у серіалі «Вікінги».

Також знімалася у фільмах «50 перших поцілунків», «Кохання з повідомленням», «Заступник», «Темна вежа» та багато інших. Влітку вона вперше у житті прилетіла до України – зробила такий подарунок батькам на золоте весілля. В інтерв'ю актриса зізналася, що в дитинстві рідні називали її Катрусею та Катериною. Від Києва Кетрін залишилася під великим враженням.

Раніше у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.