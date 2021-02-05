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    Думки вголос

    Путін від андроповських методів переходить до сталінських

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
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    Путін від андроповських методів переходить до сталінських

    При сталінському підході ніхто в країні не міг відчувати себе в безпеці

    Мовою оригіналу

    От Андропова к Сталину?

    В СССР сменились две идеологии репрессий: сталинская и андроповско-брежневская. Первая предполагала избыточные репрессии «на всякий случай» – лучше убить тысячу невиновных, чем упустить одного врага. Вторая исходила из необходимой достаточности репрессий. По ней нужно было репрессировать ровно столько и таких людей, чтобы держать общество в страхе, но не больше.

    При сталинском подходе никто не мог чувствовать себя в безопасности. Самые высокопоставленные представители социальной элиты в любой момент могли попасть в лапы палачам и превратиться в лагерную пыль. Когда Андропов был во главе КГБ, принадлежность к элите гарантировала от наиболее жестоких репрессий. Даже Сахарова все-таки не посадили в тюрьму, а сослали в Горький. Солженицына выслали за рубеж. Войновича, Владимова, Аксенова и многих других известных людей тоже принудили к эмиграции, хотя могли, конечно, и посадить. Тех из знаменитостей, кто отказывался эмигрировать, тоже обычно в тюрьму не сажали. Лидия Чуковская, Игорь Шафаревич, Рой Медведев оставались на свободе даже в самые глухие «застойные» времена.

    При андроповских репрессиях некоторые политзаключенные становились мировыми знаменитостями, например, Щаранский, Буковский, Орлов, но, в отличие от Навального – после, а не до осуждения.

    Лагерный срок Алексея показал, что Путин от андроповских методов переходит к сталинским. От тюрьмы не гарантированы даже всемирноизвестные люди, а значит никто.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим КДБ СРСР Олексій Навальний Йосип Сталін
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